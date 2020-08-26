28 августа в Индустриальном районе Перми откроется городская сельскохозяйственная ярмарка

12:08 | 27.08.2020

Площадка будет размещена по адресу: улица Мира, 39.



Как рассказали в Пермском городском бизнес-инкубаторе, ярмарка будет принимать гостей с 12:00 до 20:00 ежедневно до 31 августа. Здесь можно будет приобрести свежие овощи и фрукты, сухофрукты, мед разных сортов, леденцы, мясные деликатесы, разнообразные полуфабрикаты (пельмени, котлеты, вареники, сырники), сувениры от пермских мастеров.



– Мы тщательно следим за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и исполнением методических рекомендаций Роспотребнадзора для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, – подчеркнули в бизнес-инкубаторе.



Для участия в ярмарке фермеру или производителю достаточно подать заявку через сайт Пермского городского бизнес-инкубатора http://incubatorperm.ru/yarmarka/. Документация на продукцию на ярмарках проверяется. Места для фермеров предоставляются бесплатно.



С начала года в Перми было проведено свыше 70 ярмарок, в планах – до конца года организовать еще порядка 55 ярмарочных мероприятий.

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