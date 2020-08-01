«Горьковка» представит выставку «Наше любимое кино»

17:13 | 26.08.2020

29 августа, в день Всероссийской ежегодной акции «Ночь кино», библиотека Горького откроет на своем сайте виртуальную выставку.



В этом году Всероссийская акция «Ночь кино» впервые пройдет в удаленном режиме. Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького, как и в предыдущие годы, примет в ней участие.



Фонд краевой библиотеки располагает большим и интересным материалом о киноискусстве на разных носителях. Это книги по теории кино, справочные издания, учебная литература, диски и видеофильмы, периодические издания.



Отдел литературы по искусству к 29 августа подготовил виртуальную выставку «Наше любимое кино», в которой представлена только маленькая часть из огромного фонда краевой библиотеки. Например, сборник «История отечественного кино: документы, мемуары, письма» – первый в новом цикле документальных публикаций по истории отечественного кино, предпринимаемом НИИ киноискусства и РГАЛИ.



В фонде редкой книги «Горьковки» хранятся уникальные материалы по истории кино и посвященные творчеству любимых актеров, сценарии военных лет. На выставке среди материалов о кино из фонда редкой книги представлены издания 1939 года «Советский исторический фильм», «О задачах советской кинодраматургии» (1943 год), книги Р. Беньяш «Н.Черкасов» (1952), Н. Бояджиев «В. Марецкая» (1954) и другие.



Выставка будет доступна на сайте краевой библиотеки https://www.gorkilib.ru/ с 29 августа.

© «Вечерние ведомости»