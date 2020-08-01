Прокуратура Перми проведет «горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан

13:28 | 26.08.2020

27 августа с 10:00 до 12:00 прокуратуры районов и города проведут прямую телефонную линию по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.



«Горячая линия» организована для оперативного реагирования на вопросы горожан. Граждане могут сообщить о нарушениях своих трудовых прав, в том числе на оплату труда, по номерам телефона:



- 217-52-22 – прокуратура города Перми;

- 212-57-62 – прокуратура Ленинского района;

- 241-29-74 – прокуратура Свердловского района;

- 246-50-13 – прокуратура Дзержинского района;

- 228-09-95 – прокуратура Индустриального района;

- 267-55-00 – прокуратура Мотовилихинского района;

- 283-80-24 – прокуратура Кировского района;

- 275-10-17 – прокуратура Орджоникидзевского района.

© «Вечерние ведомости»