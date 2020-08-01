В столице Прикамья возобновлено движение трамваев по ветке на площади Дружбы

12:59 | 26.08.2020

На ул. Крупской в Перми завершилось переустройство трамвайных путей. Сегодня, 26 августа, по ним вновь пошел трамвай № 7 сообщением «Станция «Пермь-2» – ОАО «Вагоноремонтный завод».



Ранее на месте реконструкции путей побывал Дмитрий Махонин. Врио губернатора Пермского края подчеркивал, что крайне важно запустить трамвай по ветке до начала учебного года. «Этого очень ждут местные жители. Сама ул. Крупской в районе цирка является магистральной, а площадь Дружбы, в свою очередь, – одним из ключевых транспортно-пересадочных узлов. Будем контролировать ремонт», – отмечал Дмитрий Махонин.



По данным администрации Перми, работы на объекте продолжаются. Сейчас уже переустроены сети наружного водопровода и дождевой канализации, ведется обустройство наружной канализации. На четной стороне улицы от ул. Лебедева до ул. КИМ уложен асфальт. Сейчас подрядчик выполняет работы на участке от пл. Дружбы до ул. КИМ по четной стороне, они продлятся до конца августа. На площади Дружбы завершено устройство дополнительных слоев основания дорожной одежды на участке, где проезжая часть расширена для остановки автобусов, установлен гранитный борт.



Как отмечают в мэрии, автомобильное движение на четную сторону ул. Крупской будет полностью перезапущено 5-6 сентября. На нечетной стороне будет продолжаться прокладка сетей. Как только откроется перекресток улиц Лебедева и Крупской, перекресток улиц Крупской и КИМ закроется. Основные работы на проезжей части будут выполнены в этом году. В следующем – ремонт тротуаров, озеленение и велодорожки по правой стороне улицы.



Напомним, капитальный ремонт ул. Крупской на участке от ул. Лебедева до пл. Дружбы (включительно) стартовал в апреле этого года. Протяженность обновленного участка дороги составит почти 500 метров. В рамках капитального ремонта подрядчик (ЗАО «Микма») переустроит коммуникационные сети, трамвайные пути и контактную сеть, установит наружное освещение, а также благоустроит территорию – тротуары, велодорожки, газоны. Общая стоимость проекта составляет почти 240 млн руб. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%).

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