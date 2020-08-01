Пермь: новости дня
12:59 | 26.08.2020
В столице Прикамья возобновлено движение трамваев по ветке на площади Дружбы
Ранее на месте реконструкции путей побывал Дмитрий Махонин. Врио губернатора Пермского края подчеркивал, что крайне важно запустить трамвай по ветке до начала учебного года. «Этого очень ждут местные жители. Сама ул. Крупской в районе цирка является магистральной, а площадь Дружбы, в свою очередь, – одним из ключевых транспортно-пересадочных узлов. Будем контролировать ремонт», – отмечал Дмитрий Махонин.
По данным администрации Перми, работы на объекте продолжаются. Сейчас уже переустроены сети наружного водопровода и дождевой канализации, ведется обустройство наружной канализации. На четной стороне улицы от ул. Лебедева до ул. КИМ уложен асфальт. Сейчас подрядчик выполняет работы на участке от пл. Дружбы до ул. КИМ по четной стороне, они продлятся до конца августа. На площади Дружбы завершено устройство дополнительных слоев основания дорожной одежды на участке, где проезжая часть расширена для остановки автобусов, установлен гранитный борт.
Как отмечают в мэрии, автомобильное движение на четную сторону ул. Крупской будет полностью перезапущено 5-6 сентября. На нечетной стороне будет продолжаться прокладка сетей. Как только откроется перекресток улиц Лебедева и Крупской, перекресток улиц Крупской и КИМ закроется. Основные работы на проезжей части будут выполнены в этом году. В следующем – ремонт тротуаров, озеленение и велодорожки по правой стороне улицы.
Напомним, капитальный ремонт ул. Крупской на участке от ул. Лебедева до пл. Дружбы (включительно) стартовал в апреле этого года. Протяженность обновленного участка дороги составит почти 500 метров. В рамках капитального ремонта подрядчик (ЗАО «Микма») переустроит коммуникационные сети, трамвайные пути и контактную сеть, установит наружное освещение, а также благоустроит территорию – тротуары, велодорожки, газоны. Общая стоимость проекта составляет почти 240 млн руб. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%).
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:00 | 26.08.2020
Операторам по обращению с ТКО в Свердловской области возместили убытки после пандемии
19:36 | 26.08.2020
В Свердловской области во время пандемии снизился уровень подростковой преступности
19:17 | 26.08.2020
«Среднеуральская птицефабрика» может уйти от ответственности за слив нечистот на лесной участок
18:41 | 26.08.2020
Более 100 автобусов в Свердловской области не соответствуют требованиям безопасности
18:01 | 26.08.2020
Юные игроки «Урала» выиграли «Кубок будущих легенд»
17:50 | 26.08.2020
В Асбесте сотрудница детсада незаконно присвоила более 1,8 миллиона
17:18 | 26.08.2020
COVID-19 выявлен у жителей 15 территорий Пермского края
17:13 | 26.08.2020
«Горьковка» представит выставку «Наше любимое кино»
17:12 | 26.08.2020
На Средний Урал идёт потепление до +29 ° С
17:04 | 26.08.2020
Новый геронтологический центр в Перми готов к приему постояльцев
16:44 | 26.08.2020
В Екатеринбурге на трёх улицах появится знак «Остановка запрещена»
16:36 | 26.08.2020
В Нижнем Тагиле открылась обновлённая площадь на улице Зари
16:12 | 26.08.2020
Свердловские полицейские, осужденные за пытки после оговора подростка, вышли из изолятора
15:58 | 26.08.2020
Нападающий «Автомобилиста» Пилипенко возвращается в «Югру»
15:35 | 26.08.2020
В Екатеринбурге подешевел минимальный набор вещей для школьника
15:14 | 26.08.2020
Жители Екатеринбурга выберут тему ледового городка
14:56 | 26.08.2020
В Екатеринбурге закончили реконструкцию сквера на Шейнкмана
14:26 | 26.08.2020
«Березовский рудник» уличили в массовых нарушениях природоохранного законодательства
14:10 | 26.08.2020
Роспотребнадзор изымает из обращения уральский «Цитрамон П»
14:04 | 26.08.2020
В Екатеринбурге подростки разбились на угнанном автомобиле. За рулем был 15-ти летний школьник
13:36 | 26.08.2020
В Тугулыме директор и главбух муниципального учреждения обвиняются в присвоении 15 миллионов рублей
13:31 | 26.08.2020
В больницах Екатеринбурга появятся новые лифты
13:28 | 26.08.2020
Прокуратура Перми проведет «горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан
13:26 | 26.08.2020
В Прикамье планируется поставить прививки от гриппа 60% жителей
13:19 | 26.08.2020
В трех территориях Пермского края появились новые спортивные объекты
13:14 | 26.08.2020
Фасад Свердловской киностудии украсят кинематографичные граффити
13:02 | 26.08.2020
Среди заболевших коронавирусом в Прикамье 28% — жители старше 65 лет
12:51 | 26.08.2020
В Прикамье выявлено еще 57 случаев коронавируса
12:44 | 26.08.2020
Число больных COVID-19 в России превысило 970 тысяч
12:40 | 26.08.2020
Ещё полсотни екатеринбуржцев заразились коронавирусом
12:37 | 26.08.2020
COVID-19 унёс жизни ещё 12 свердловчан
12:33 | 26.08.2020
В Свердловской области подтвердили ещё 122 случая коронавируса