В Прикамье выявлено еще 57 случаев коронавируса

12:51 | 26.08.2020

На 26 августа за сутки в Пермском крае, по официальным данным, зафиксировано 57 случаев COVID-19, общее количество инфицированных достигло 7580.



Выписаны 40 пациентов, всего выздоровели 5314 прикамцев. Три человека умерли: один от коронавируса, двое по другим причинам.



В России за сутки подтверждено 4676 случаев COVID-19, из них 640 – в Москве. Всего на 26 августа в стране 970 865 инфицированных.

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