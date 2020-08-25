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12:12 | 26.08.2020

В Пермском крае появится Единая карта жителя

Дмитрий Махонин поручил министерству информационного развития и связи Пермского края разработать информационную систему для запуска электронного социального проекта.

Единая электронная карта жителя Пермского края предусматривает многофункциональное использование сервисов из разных отраслей – транспортной, образовательной, социальной, коммерческой и других – оформленных в единое цифровое решение.

«Единая карта жителя Пермского края станет персональным электронным ключом к городской инфраструктуре, сервисам и дисконтной программе. Это больше, чем три в одном. Карта позволит удобно и безопасно получать услуги без предоставления большого количества подтверждающих документов. Нашим жителям необходимо такое высокотехнологичное решение», – отметил врио губернатора. При этом Дмитрий Махонин поручил создать виртуальную карту, которую можно будет хранить на мобильном устройстве, а пластиковый аналог – на базе банковской карты как дополнительную реализацию в качестве привычного средства.

В настоящее время министерство информразвития и связи совместно с исполнительными органами власти определяют перечень государственных и муниципальных услуг и сервисов для включения в состав Единой карты.

Предполагается, что Единая карта будет интегрирована с существующими приложениями и сервисами, действующими на территории Пермского края, в том числе может использоваться как льготный идентификатор пользователя, а также предоставит право на получение скидок при оплате товаров и услуг в организациях-партнерах дисконтной программы даже за пределами региона. Например, сейчас ведутся переговоры с крупными торговыми сетями, аптеками, АЗС.

Врио губернатора отметил, что прототип и функционал Единой карты должен быть разработан до конца года, а пилотный запуск проекта – реализован весной.

© «Вечерние ведомости»

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