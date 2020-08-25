«ЕЭС-Гарант» модернизировал 4 муниципальных ЦТП в Перми

12:07 | 26.08.2020

Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» в срок завершил работы по модернизации 4 центральных тепловых пунктов (ЦТП) Пермского МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ПМУП «ГКТХ»). Благодаря выполненным работам муниципальное предприятие в 2 раза сократит затраты на электроснабжение и повысит качество предоставляемых жителям услуг.



По условиям договора старые насосы в ЦТП заменены на современные низкочастотные. Главное преимущество нового оборудования — автоматическая регулировка скорости двигателя, благодаря которой снижается энергопотребление и увеличивается ресурс работы техники, а также минимизируется вероятность возникновения различных нарушений.



Реализация энергосервисных мероприятий позволит муниципальному предприятию экономить более 270 тыс. кВтч электроэнергии в год и обеспечит бесперебойную подачу отопления и горячей воды.



Реализованный договор стал уже вторым, заключенным между компаниями в этом году. В марте 2020 г. аналогичные работы выполнены ООО «ЕЭС-Гарант» на других 4 ЦТП МУП, модернизация которых позволяет предприятию экономить более 300 тыс. кВтч в год.

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