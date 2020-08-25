Муниципалитет обратится за бюджетным кредитом к властям Прикамья

11:11 | 26.08.2020

Напомним, что на комитете по бюджету и налогам Пермской городской Думы депутаты приняли решение рассмотреть проект изменений бюджета. Основные изменения коснутся уменьшения доходной и расходной части бюджетного документа в 2020 году: администрация предлагает внести изменения в планируемые доходы от налоговых выплат, продажи и аренды земельных участков, аренды муниципального имущества, рекламных конструкций.



В общей сложности доходная часть должна уменьшиться на 2,2 млрд рублей. Следует скорректировать расходы бюджета в связи с экономией от конкурсных процедур: на 167 млн рублей в 2020 году, 500 млн рублей в 2021 году и около 312 млн рублей в 2022 году. В общей сложности в 2020 году город сэкономит 629 млн рублей. Однако в расходах остается закупка транспорта в лизинг для получения субсидии от Министерства транспорта РФ. По 8 реализуемым объектам на 630 млн рублей предлагается перенести сроки исполнения на 2021 год, выделить дополнительные средства на реконструкцию здания Службы спасения. Хотя, как было отмечено на комитете, перенос финансирования не повлияет на сроки реализации.



По прогнозам в 2020 году муниципалитет недополучит более 2 млрд 270 млн рублей. В целях возмещения выпадающих доходов администрация планирует обратиться к краевым властям за бюджетным кредитом в размере 1,8 млрд руб. по ставке 0,1%.



Депутаты задали ряд уточняющих вопросов. Депутат Геннадий Сторожев поинтересовался, что муниципалитет будет делать в следующем году, чтобы уйти от дефицита бюджета. Заместитель главы администрации города Перми - начальник департамента финансов администрации города Перми Вера Титяпкина рассказала, что по прогнозам спад экономики сохранится на ближайшие 2 года, но администрация ведет проработку базы для решения этой проблемы.



Депутат Надежда Агишева заметила, что в проекте уменьшился объем финансирования для создания отвалов для снега и хотела узнать причины: «Почему мы опять забываем о сохранении природной среды? Почему бы, например, не сэкономить на реконструкции 68 квартала эспланады?» Заместитель главы администрации города Перми - начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Анатолий Дашкевич ответил, что перенос средств не повлияет на реализацию проекта, в конце года будет представлен проект, а в начале следующего его направят на экспертизу. «По поводу 68 квартала, уже есть помещения и их можно ввести полностью в эксплуатацию. Остается только внутренняя отделка. На это запланировано 21 млн рублей», – пояснил Анатолий Дашкевич.



Депутат Евгений Глезман предложил обратить внимание на реализацию инвестпроектов и держать их на контроле. В частности, активнее взаимодействовать с депутатским корпусом и подготовить в сентябре справку о результатах работы за полгода и прогнозах на следующий период. В поддержку коллеги выступил депутат Сергей Богуславский: «Инвестиции – это важная тема. Много задержек, и часть планов в конце года может быть не исполнено. Согласен с коллегой, что администрация должна подготовить промежуточный отчет». Глава города Перми Дмитрий Самойлов рассказал депутатам, что выездные проверки проводятся ежедневно, какие-то проекты отстают из-за смены подрядчика, но администрация стремиться повысить показатели.



По итогам заседания депутаты приняли решение поддержать проект изменения бюджета.



«Впервые при внесении корректировок в бюджетный документ мы не перераспределяем доходы. Как и все муниципалитеты, мы корректируем бюджет, исходя из-за нынешней ситуации. Основной источник доходов муниципалитета – это подоходный налог, и месяцы изоляции сильно на них отразились. Сегодня мы посмотрели в связке с краевым правительством возможные варианты маневра, и один из основных источников покрытия дефицита – это бюджетный кредит. 1,8 млрд рублей под 0,1% – это достаточно серьезный доходный источник, который мы получили. Не обошлось и без корректировки инвестиционных проектов, но мы очень внимательно подошли к этому вопросу. Часть проектов уже на финишной прямой, и отказываться от них мы смысла не увидели. Все социальные обязательства перед жителями сохранятся, это остается гарантированным», – прокомментировал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



«Я уже 15 лет работаю депутатом, и мы впервые столкнулись с такой ситуацией, когда бюджет города не растет, а уменьшается. В этой ситуации ключевая задача – обеспечить выполнение социальных обязательств, продолжить исполнение инфраструктурных проектов, особенно тех, в которые мы уже зашли. Придется по-другому относиться к формированию бюджета и не допустить в дальнейшем разбалансировки», – считает первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.



Председатель комитета по бюджету и налогам депутат Наталья Мельник: «2,2 млрд рублей недополученных доходов – это существенная сумма. Есть ряд механизмов по корректировке бюджета: перенос сроков, перераспределение средств. Главное, чтобы это было качественно. Конечно, нас не устраивает, что увеличивается дефицит бюджета, но в связи с тем, что правительство оказывает нам помощь, мы выйдем из ситуации достойно. Сейчас самая большая задача – внимательно смотреть, как мы получаем доходы, чтобы у нас не росла, а уменьшалась недоимка, чтобы отслеживали ситуацию вовремя, и расходование средств было более эффективным».

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