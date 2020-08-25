Пермь: новости дня
10:51 | 26.08.2020
Освещение общественных территорий в частном секторе Перми является приоритетом на ближайшую трехлетку
В ходе проверки было сделано несколько замечаний. В частности, было выявлено 50 световых опор, принадлежащих городу, находящихся на придомовой территории многоквартирных жилых домов, и их освещения за счет средств субсидии. Контрольно-счетная палата предложила провести дальнейшую инвентаризацию световых опор с целью выявления световых опор на придомовых территориях многоквартирных домов и исключить из бюджета города расходы на освещение придомовых территорий многоквартирных жилых домов. Также были выявлены участки города, которые не освещены или освещены недостаточно. В частности, эксперты КСП предложили обеспечить освещением проезжую часть улицы Севастопольской, от дома №41 до дома №61. «Горсвет» уже начал работы по устранению этого замечания.
«Когда планируется строительство сетей наружного освещения в частном секторе, у меня в микрорайоне Кислотные дачи освещение очень страдает», - отметил депутат Олег Бурдин.
«Последние несколько лет занимаемся именно частным сектором. На ближайшую трёхлетку, в частности на 2020 год, приоритетом является освещение общественных территорий в частном секторе. Информацию конкретно по вашему району приготовим и отправим в письменном виде», - ответил Анатолий Дашкевич, начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми.
Также депутаты обсудили парковочную политику города. Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», отметил в своем докладе, что доля оплаты парковок через приложение увеличилась до 60% и до 30% увеличилась доля оплаты через СМС. Оплата с помощью паркоматов резко упала. В связи с тем, что содержание самого паркомата обходится недешево, в перспективе планируется перейти на беспаркоматную оплату, как уже делают некоторые регионы. К тому же недавно вышло новое приложение для оплаты парковок «Горпарковки». Теперь к приложению можно привязать банковскую карту и оплачивать парковку в один клик. Старое мобильное приложение «Парковки Перми» продолжит работать, но перестанет обновляться.
«Мы продолжаем работу над документом, который подразделяет парковки на три типа: вдоль дорог для кратковременной стоянки, внеуличные парковки – для долговременной стоянки (стоимость такой парковки не должна превышать 120 рублей в день), перехватывающие парковки – они будут располагаться на подъезде к зонам платной парковки, их стоимость должна быть такой, чтобы покрыть расходы на содержание», - рассказал Максим Кис.
Депутат Государственной Думы Игорь Сапко, который принял участие в собрании фракции, уточнил, будет ли предоставляться бесплатная парковка электромобилям.
«Целью введения платной парковки не является простимулировать использование одного или другого вида транспортных средств, это возможность регулировать загруженность парковок. Электромобиль, конечно, экологичнее, но он точно также занимает парковочное место, поэтому пока такой льготы не будет», - ответил Максим Кис.
Также прорабатывается вопрос введения в зону платной парковки нескольких старых улиц в Разгуляе, улиц Глеба Успенского, Пионерской и Газеты «Звезда». Для того чтобы не создавать дополнительную финансовую нагрузку на жителей города, до конца года было отложено решение выделить в зоне платной парковки подзону с увеличенной стоимостью.
Игорь Сапко пригласил представителей Пермской городской Думы и администрации города принять участие в парламентских слушаниях на тему основ государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года.
© «Вечерние ведомости»
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