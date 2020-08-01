Пермское предприятие с помощью займов от ФРП и РФРП начнет выпуск печатных плат для ГЛОНАСС

16:56 | 25.08.2020

Пермское ПАО «Морион», федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) и Фонд развития промышленности Пермского края (РФРП) подписали договор о предоставлении займа. Компания получит 54 млн руб. на закупку оборудования для монтажа печатных плат (включая пятый класс точности) и радионавигационной аппаратуры системы «Глонасс/GPS». Документ подписан 24 августа в рамках международного форума «Армия-2020» в присутствии врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Подписи под документом поставили директор ФРП Роман Петруца, директор РФРП Пермского края Марат Гакашев и председатель совета директоров ПАО «Морион» Георгий Ткаченко.



Согласно условиям договора, 29 млн руб. предоставит ФРП, еще 25 млн руб. выделит региональный фонд. Ставка в первые три года составит 1% годовых.



Дмитрий Махонин, подводя итоги работы пермских компаний на форуме, отметил конкурентоспособность пермских IT-компаний: «То, что наши компании могут производить работы такой точности, – показатель компетенций наших IT-специалистов. Новые возможности пермского предприятия повысят узнаваемость Прикамья на мировом рынке информационных технологий».



«Сегодня мы даем путевку в жизнь высокотехнологичному и интересному пермскому проекту – производству 185 тыс. печатных плат в год. Проект важен с точки зрения импортозамещения и повышения локализации компонентной базы аппаратуры для отечественной системы навигации ГЛОНАСС. Пермские промышленники – одни из самых активных в стране, мы уже профинансировали в регионе 38 проектов на 7,1 млрд руб., причем 14 проектов – совместно с регфондом Пермского края», – отметил директор ФРП Роман Петруца.



На сегодня, по данным компании «Морион», практически все печатные платы для радиоэлектронной техники импортируются. Запуск нового производства позволит уменьшить долю импорта. Пермские печатные платы будут поставляться в качестве комплектующих для радионавигационной аппаратуры системы «Глонасс/GPS».



«Реализация проекта по модернизации линии поверхностного монтажа обеспечит рост объемов производства плат высокого уровня точности, что в конечном итоге позволит освоить новые рынки сбыта и привлечь новых заказчиков. Сотрудничество с ФРП позволит реализовать проект в короткие сроки. Хочется отметить высокий профессионализм специалистов Фонда, а также выразить благодарность за квалифицированную помощь и оперативное решение возникающих вопросов», – сообщил председатель Совета директоров ПАО «Морион» Георгий Ткаченко.



Привлеченные от ФРП и РФРП средства пойдут на обновление оборудования, включая конвейеры, автоматы поверхностного монтажа, конвекционную печь и установку селективной пайки. Общий бюджет проекта составляет 67,8 млн руб.

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