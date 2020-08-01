В Пермском крае состоялся первый офлайн-забег лета-2020

16:53 | 25.08.2020

В Пермском крае состоялся первый офлайн-забег лета — уникальный в своём роде ультрамарафон White Trail. Забег объединил самых разных участников бегового сообщества России.



В забеге приняли участие 400 человек, которые проявили себя на сложных трейловых дистанциях 8, 15, 30 км и на дистанции ультратрейл в 50 км. Для начинающих была предложена северная ходьба на 8 км.



Традиционно, старт забега был дан в селе Бым Кунгурского района, далее бегуны преодолевали свои дистанции по пересечённой местности, живописным местам Тулвинской возвышенности.



Все маршруты сходились в одной точке: участников забега встречал у своих стен Белогорский монастырь, одна из главных достопримечательностей Пермского края.



Помимо жителей Пермского края, в забеге приняли участие представители ещё девяти регионов России из Москвы, Санкт Петербурга, Новосибирска, Саратова, Свердловской области, Удмуртии, Амурской области, Саратовской области и Удмуртии.



В 2021 году в рамках трейл-забега White Trail организаторы планируют провести чемпионат Пермского края по трейлраннингу.



Напомним, что забег White Trail входит в линейку серии стартов «Беги по краю». Проект такого масштаба впервые был осуществлён на территории Пермского края в 2019 году – это результат коллаборации движения «Первое Пермское Беговое», органов муниципальной власти, локального бизнеса и местных сообществ.

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