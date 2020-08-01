В Перми вновь ограничат движение транспорта на участке Комсомольского проспекта в ночное время

16:28 | 25.08.2020

Ограничения будут вводиться 26, 27 и 28 августа в связи с необходимостью выполнения работ по фрезерованию проезжей части.



Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в ночное время с 00:00 до 06:00 26, 27 и 28 августа планируется закрытие дорожного движения всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Монастырской до улицы Советской.



Так, 26 августа будет закрыта четная сторона Комсомольского проспекта на участке от улицы Монастырской до улицы Советской. 27 августа будет закрыта нечетная сторона Комсомольского проспекта на участке от улицы Монастырской до улицы Советской. 28 августа будет перекрыто движение по улице Советской в районе перекрестка с Комсомольским проспектом.



Ограничения связаны с необходимостью выполнения работ по фрезерованию проезжей части.



Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

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