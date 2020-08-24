В Прикамье будут реализованы новые программы «серебряного» туризма

14:19 | 25.08.2020

По поручению врио губернатора Дмитрия Махонина в Прикамье подготовлено несколько туристических программ для пожилых людей. Программы будут возобновлены, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.



Как подчеркнул Дмитрий Махонин, забота о старшем поколении – одна из приоритетных задач краевых властей: «Пандемия только увеличила ее актуальность. Реализация туристических проектов, ориентированных на потребности и интересы людей старшего поколения, обеспечивает их активное долголетие, но мы понимаем, что это возможно только при отсутствии угрозы здоровью наших близких».



В этом году людям старшего поколения предложат принять участие в двухдневных экскурсиях, в программе «Бабушки и внуки» и федеральном проекте «Прошагай город. Прошагай край. Укрепляй здоровье», который создан при поддержке Ростуризма и Моногорода.рф. Эти туристические мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России.



В двухдневных путешествиях в Коми-Пермяцкий округ, Чусовой, Лысьву, Чердынь, Пермь, Соликамск, Усолье, Орел и Березники смогут принять участие 500 представителей старшего поколения. Затем состоится круглый стол, где туроператоры презентуют маршруты «серебряного туризма», а участники программы смогут поделиться впечатлениями о путешествиях. Эти отзывы будут учтены при дальнейшей разработке маршрутов.



В программе «Бабушки и внуки» смогут поучаствовать около тысячи прикамцев: пожилые люди и их родственники в возрасте до 15 лет. В рамках этой программы состоится более 20 экскурсионных поездок по Коми-Пермяцкому автономному округу, Чусовскому, Осинскому, Чердынскому муниципальным районам и городскому округу города Березники.



В этом году Пермский край принял участие в федеральном туристическом проекте «Прошагай город. Прошагай край. Укрепляй здоровье». Для пожилых прикамцев разработают 14 пеших маршрутов, созданных с учетом особенностей возраста. В этом проекте примут участие более 500 жителей из полутора десятков муниципалитетов Пермского края.



В соответствии с решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом до 6 сентября продолжается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет; сохранять режим самоизоляции рекомендовано и лицам с хроническими заболеваниями. Однако одиночные прогулки и прогулки в кругу семьи, индивидуальные занятия физкультурой на открытом воздухе разрешены.



Отметим, в 2020 году в рамках подпрограммы «Развитие туризма» на реализацию программ «серебряного туризма» из бюджета Прикамья выделено более 7 млн рублей. Для пенсионеров поездки бесплатны, список участников формирует краевое министерство социального развития.



Популярность «серебряного» туризма в Пермском крае по итогам прошлого года выросла в два раза: в 2019 году путешествия по региону предприняли две тысячи ветеранов, в 2018 году - тысяча. Туристические поездки организованы по восьми маршрутам, два из них добавились недавно – в Осу и Чайковкий. Популярность туризма для старшего поколения растет благодаря активности представителей ветеранских организаций и поддержке нацпроекта «Демография». Одной из целей нацпроекта является развитие активного долголетия, чему способствуют «серебряные» туристические проекты.

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