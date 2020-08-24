В День знаний торжественные линейки в школах Перми пройдут в 1, 9 и 11 классах

12:55 | 25.08.2020

Об особенностях проведения Дня знаний и начала учебного года в образовательных учреждениях Перми рассказали в департаменте образования администрации Перми и Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.



По словам начальника департамента образования Людмилы Сериковой, торжественные линейки в школах Перми пройдут в новом формате. Они состоятся для учеников 1, 9 и 11 классов на улице. Для остальных школьников День знаний пройдёт в классных кабинетах.



Начальник отдела по надзору за гигиеной детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Антонина Сорокина пояснила, что присутствовать родителям на линейках можно, но стоять необходимо будет на определённом расстоянии от детей. Информация о проведении Дня знаний в каждой школе будет размещена на сайтах образовательных учреждений. От проведения массовых мероприятий необходимо пока отказаться.



Что касается масочного режима, то для детей и педагогов в школе он не является обязательным. Носить маски и перчатки должны сотрудники пищеблока и технический персонал.



Для того чтобы начать новый учебный год, результаты тестов ребят на коронавирус не нужны. Однако, как подчёркивают специалисты, сейчас важно заниматься профилактикой заболевания. Так, в школы города закуплены бесконтактные термометры, санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы, антисептики для обработки рук и поверхностей. Образовательные учреждения обеспечены необходимыми средствами за счет бюджета города. Сбор денежных средств с родителей на эти цели незаконен.



Сам образовательный процесс будет организован в соответствии с санитарными правилами, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Так, день будет начинаться с утреннего фильтра с измерением температуры и в школах, и в детских садах. Генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств в учреждениях образования будет проводиться раз в неделю, перед каждой сменой – дезинфекция помещений. В школах за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, за исключением физики, химии и подробных предметов. Расстановка парт и рассадка детей останутся привычными. Физкультура в осенний период будет проводиться на улице. Чтобы избежать очередей в фойе и раздевалках, образовательным учреждениям рекомендовано организовать график занятий для разных параллелей классов в разное время. По подобному принципу будет организовано питание в школьных столовых.



Особое внимание будет уделяться контролю работников пищеблоков и работников, занятых на раздаче пищи.



– По моему педагогическому опыту за 2-3 дня процесс нормализуется. Достаточно несколько дней поучиться по новым правилам с соблюдением противоэпидемических норм, дети улавливают, как это делать, – подчеркнула Людмила Серикова.

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