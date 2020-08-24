Пермь: новости дня
12:18 | 25.08.2020
Дмитрий Махонин: «Алмаз-Антей» поможет обеспечить ЗИД заказами»
Соглашение регламентирует этапы и направления сотрудничества между регионом и концерном и рассчитано на долгосрочную перспективу.
Как пояснил Дмитрий Махонин, речь идет, в частности, о развитии промышленной кооперации между ВКО «Алмаз-Антей» и региональными промышленными предприятиями, а также о сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий, гражданских систем навигации, программного обеспечения. Кроме того, соглашение предусматривает развитие программы диверсификации военно-промышленного комплекса Прикамья для выпуска гражданской продукции и продукции двойного назначения, развитие инновационной деятельности, направленной на производство высокотехнологичной продукции. «Алмаз-Антей» планирует инвестировать в Пермский край, выстраивать сотрудничество с ПНППК, вкладывать в сферу ЖКХ и медоборудование. «Алмаз-Антей» – основной заказчик (через «Авитек») нашего завода им. Дзержинского. Это поможет обеспечить ЗИД заказами и провести его финансовое оздоровление», – резюмировал Дмитрий Махонин.
Благодаря соглашению, в регионе усилится импортозамещающее направление, планируются мероприятия по улучшению экологической обстановки, обеспечению населения качественной и оперативной медицинской помощью.
Напомним, в июле состоялась встреча Дмитрия Махонина с представителями департамента развития гражданской продукции ВКО «Алмаз-Антей», в рамках которого стороны обсудили основные направления дальнейшего сотрудничества. Также «Алмаз-Антей» представил собственные производственные возможности в сфере медицины, ЖКХ, промышленных технологий, безопасности дорожного движения, телекоммуникаций и технологий «Умного города».
По поручению президента России Владимира Путина развитие диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса к 2030 году должно достичь 50% от общего ежегодного объема производства продукции. В Пермском крае насчитывается 19 предприятий ОПК, половина которых реализуют проекты по диверсификации. По итогам 2019 года уровень диверсификации пермских предприятий составляет 41,4%.
© «Вечерние ведомости»
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