Пермяки впервые в своей истории выиграли Кубок России по пляжному регби

12:07 | 25.08.2020

Почетный трофей был разыгран в Москве в центре пляжных видов спорта. Пермская команда выступала в группе А и во всех четырех матчах одержала победы: со счетом 7:3 обыграна сборная Самарской области, 12:4 – Уфа, 7:4 – сборная республики Крым и 5:1 – «Варяг» (Нижний Новгород). В финале «Витязь» одолел одного из главных претендентов на трофей - казанскую «Энергию» - 4:1 и впервые завоевал кубок России.



Этого соперника пермяки уже обыгрывали в чемпионате России по регби среди команд высшей лиги. На этом турнире «Витязь» теперь концентрирует силы. В его рамках 4 сентября наша команда проведет домашнюю встречу против клуба «Красный город» (Йошкар-Ола). Матч состоится на стадионе «Звезда» и начнется в 17:00. В этот же день Пермь впервые примет Всероссийский фестиваль регби «Кубок губернатора Пермского края». Участие в соревнованиях примут команды, составленные из игроков 2003-2004 годов рождения. Борьбу за медали турнира будут вести коллективы из Перми, республик Удмуртия, Татарстан и Чувашия, а также Кировской области.



Всероссийский фестиваль регби пройдет 4 сентября на стадионе «Звезда». Начало матчей в 9:00.

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