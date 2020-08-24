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12:04 | 25.08.2020

Улица Газеты «Звезда» в Перми открыта для проезда после перекладки теплосети

«Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») завершила работы по замене участка тепломагистрали на ул. Газеты «Звезда». Здесь обновлено 600 метров теплопровода диаметром 500 мм. Сейчас для проезда открыта улица Газеты «Звезда» от улицы Монастырской до улицы Петропавловской.

На данном участке сейчас готовится укладка верхнего слоя асфальта, после чего будет нанесена дорожная разметка и восстановлены дорожные знаки. До полного завершения мероприятий по восстановлению благоустройства водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим. Все работы по приведению объекта улично-дорожной сети в нормативное состояние планируется завершить до конца недели.

Техническое перевооружение теплосети на улице Газеты «Звезда» является продолжением проектов прошлых лет, когда последовательно обновлялись участки одной из старейших «тепловых веток». В настоящее время новые тепломагистрали протянулись от улицы Пермской до улицы Монастырской, что позволит надежно обеспечивать услуги теплоснабжения жителям центральной части города. Эти работы были согласованы администрацией Перми и дорожными службами.

В период летней подготовки энергетики также выполнили перекладки теплосетей на улицах Полины Осипенко, Революции, Островского, Солдатова, Чайковского, а также в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Чистопольской, Сивашской. Всего в 2020 году в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице заменено порядка 27 км магистральных и распределительных тепловых сетей.

© «Вечерние ведомости»

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