Для пермяков будет повторно продлен срок действия проездных

17:52 | 24.08.2020

Городские власти с 1 сентября повторно продлят срок действия льготных проездных документов и транспортных карт. Под продление попадут проездные документы, которые уже были продлены в июне, но владельцы которых ни разу ими не воспользовались.



Как сообщили в городском департаменте транспорта, согласно постановлению администрации Перми №730 от 21 августа 2020 года в новый реестр карт попали проездные документы, которые были приобретены или пополнены до 28 марта включительно, и окончание срока действия которых пришлось на период самоизоляции, при этом с момента первого продления 8 июня 2020 года и до окончания срока неиспользованного периода не было совершено ни одной поездки.



Пополнение осуществляется на количество неизрасходованных поездок. В случае с безлимитными тарифами продлевается их действие на количество дней, пришедшихся на режим самоизоляции. Это делается автоматически, держателям карт никуда обращаться не придется.



Напомним, 8 июня срок действия электронных проездных документов уже был продлен. Тогда это коснулось более чем 41 тысячи проездных карт. Проверить измененный срок действия льготного проездного документа или транспортной карты можно будет в личном кабинете на сайте «Транспортная карта Пермского края».

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