Энергетики рассказали о причинах продления сроков опрессовок

15:22 | 24.08.2020

Почему продляют работы на тепловых сетях?



1) Износ теплосетей: высокий износ трубопроводов – в Перми он составляет более 70%. Из-за этого по итогам гидравлических испытаний на теплосетях выявляется большое количество дефектов, которые необходимо обязательно устранить.



2) Согласование работ: согласование раскопок с собственниками земельных участков и с ГИБДД в случаях, если повреждение на теплосети выявлено под дорожным полотном.



3) Поиск повреждений: поиск места каждого повреждения требует большого количества времени, так как в основном в городской черте преобладает подземная прокладка теплосетей, и для доступа к таким коммуникациям требуется проведение диагностики с последующими земляными работами.



4) Незаконные объекты в охранных зонах теплосетей: расположение в охранной зоне тепловых сетей незаконных объектов – киосков, шиномонтажей, парковок – препятствует оперативному проведению ремонтных работ.



5) Устранение всех выявленных повреждений: в соответствии с действующими правилами промышленной безопасности, энергокомпания обязана устранить все выявленные дефекты и провести повторные гидравлические испытания, только после этого можно включать участок сети в работу.

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