В рамках нацпроекта в Перми отремонтируют и благоустроят улицу Пермскую

13:39 | 24.08.2020

В Перми отремонтируют часть ул. Пермской. Речь идет об участке от ул. Сибирской до ул. Газеты «Звезда» протяженностью 220 метров. Ремонт будет профинансирован за счет экономии на проведении конкурсных процедур по объектам национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), инициированного президентом России Владимиром Путиным.



В рамках ремонта планируется не только обновить проезжую часть, но и провести комплексное благоустройство. Аукцион на выбор подрядчика будет объявлен в ближайшее время. На ремонт планируется направить около 10 млн рублей.



В рамках контракта подрядная организация должна будет не только обновить асфальт, но и обустроить тротуар, установить бордюрный камень, ограждения и нанести разметку. Все работы планируется провести до конца сентября.



Ранее был отремонтирован участок улицы Пермской от ул. 25 Октября до Сибирской (по проекту администрации Перми «Малые дела»). После работ, проведенных в рамках «БКАД», улица Пермская будет обновлена на протяжении участка от ул. 25 Октября до ул. Газеты «Звезда».



Отметим, нацпроект «БКАД» реализуется в Пермском крае с 2017 года (до 2019 года – федеральный приоритетный проект). За три года в регионе реализовано уже 216 объектов по нацпроекту, еще 55 будет приведено в порядок в этом году. 20 из них, включая ремонт на ул. Пермской, реализуют за счет экономии от проведения конкурсных процедур. Дороги обновятся в 4 муниципалитетах: г. Перми, Пермском районе, Добрянском и Краснокамском городских округах. Реализация нацпроекта в Пермском крае находится на личном контроле врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

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