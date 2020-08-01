Более 32 тысяч прикамских семей подали заявления на пособие для детей 3-7 лет через МФЦ

13:23 | 24.08.2020

С 20 мая в центрах «Мои документы» принимают заявления на получение ежемесячных выплат для семей, воспитывающих детей в возрасте с 3 до 7 лет (включительно). За три месяца в МФЦ за господдержкой обратились 32 364 пермских семьи. Выплата «детских» пособий – одна из наиболее востребованных государственных поддержек в регионе.



В общей сложности, по данным Пенсионного фонда России в Прикамье, заявления на получение данной материальной помощи оформили 109 тыс. пермских семей. Таким образом, треть заявлений была подана через офисы МФЦ.



Напомним, претендовать на выплаты могут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на человека (в 2020 году в Пермском крае это 10 556 руб. в расчете на душу населения). Размер финансовой помощи составляет 5351,5 руб. на каждого ребенка. Пособие выплачивается со дня достижения ребенком 3 лет, но не раньше 1 января 2020 года, до наступления 8 лет. При подаче заявлений на пособия в МФЦ родителю или законному представителю необходимо заполнить соответствующее заявление. Дополнительные документы, например, справки о доходах, не требуются. Малоимущие семьи с детьми с 3 до 7 лет включительно могут оформить пособие за 2020 год не позднее 31 декабря. В случае положительного решения средства будут перечислены без дополнительного уведомления, а если откажут – ведомство, отвечающее за назначение пособия, отправит письмо с обоснованием такого решения. В МФЦ также напомнили, что для оформления выплат на детей можно не посещать отделение многофункционального центра, а обойтись подачей заявлений в электронном виде. На портале Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/help/calculator-allowance) созданы специальные сервисы. Процедура занимает не более 5-10 минут.



Напомним, в настоящее время все центры «Мои документы» осуществляют запись в момент обращения заявителя. Однако в помещениях филиалов сохраняются требования, направленные на эпидемиологическую безопасность, – посетители обязаны не только соблюдать социальную дистанцию, но и носить маски, перчатки и иметь при себе собственную ручку для заполнения заявлений. Гражданам, наблюдающим у себя признаки респираторного заболевания, рекомендуется отложить визит в центр «Мои документы» на более поздний срок.

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