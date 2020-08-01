Пермь: новости дня
12:53 | 24.08.2020
Администрация представила депутатам мастер-план освещения Перми
Депутатам Пермской городской Думы был представлен мастер-план освещения города и видеоролики с повседневным и праздничным освещением Комсомольского проспекта.
«Ролики впечатляют, но хотелось бы получить более подробную информацию о том, насколько синхронизированы работы на Комсомольском проспекте, я имею в виду благоустройство, ремонт тротуарных дорожек, замена дорожного полотна», - уточнил Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы.
«Все работы, насколько это возможно, синхронизируем, в прошлом году дали возможность отремонтировать «Пермской сетевой компании» свои сети, последняя тепловая сеть была отремонтирована в этом году, сейчас ведутся работы по ремонту фасадов, и в этом году они начали опережать дорожников, ушли уже выше Октябрьской площади. Далее подрядчики будут укладывать линии кабельной связи, и дальше нам ничего не будет мешать производить остальные виды работ», - рассказал Анатолий Дашкевич, начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми.
Также Юрий Уткин отметил, что депутатами неоднократно поднимался вопрос освещения дворов в вечернее время: «На одном из заседаний мы рекомендовали подготовить проект освещения города. Будет ли синхронизирована сдача Комсомольского проспекта и остальных улиц города?» - спросил, Юрий Уткин.
«В 2019-2020 году провели большую работу по проектированию массы объектов, увеличили финансирование. Те работы, которые необходимо провести по освещению отдаленных районов, мы проведем в течение 3-4 лет», - ответил Анатолий Дашкевич.
«Прочитал сметную документацию и возник вопрос, почему планируется использовать светильники китайского производства, хотя есть российские, и даже пермские производители, которые готовы сделать то же самое, но значительно дешевле, чем в смете?» - задал вопрос Илья Лисняк.
«За последний месяц мы провели несколько встреч с российскими производителями, мы посмотрели аналоги и готовы применять светотехническую продукцию, которую делают в России. Сейчас ведем переговоры с московским производителем, как только мы закончим все переговоры, дополнительно вам сообщим, какой российский производитель будет участвовать в этом проекте», - ответил Анатолий Дашкевич.
Также депутаты интересовались, на каком этапе находится согласование подсветки с собственниками домов, которые находятся на Комсомольском проспекте.
Анатолий Дашкевич отметил, что уже получены все согласования по зданиям, которые находятся в федеральной собственности, с собственниками жилых помещений департамент ЖКХ заключает договоры, с собственниками нежилых – департамент экономики.
«Добавлю, что из 55 жилых помещений дали согласие 34, работа ведется, до конца сентября должны закончить», - пояснил Александр Власов, начальник департамента ЖКХ.
«Мне понравился проект, уверен, что его нужно воплощать и в жизнь. В современном городе-миллионнике должны быть такие улицы. Работу по бытовому освещению улиц и работу по архитектурно-художественной подсветке нужно проводить параллельно», - отметил депутат Геннадий Сторожев.
© «Вечерние ведомости»
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