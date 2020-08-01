В Прикамье подтверждено 59 случаев коронавируса

12:49 | 24.08.2020

На 24 августа за сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 59 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 7468.



Выписаны из больниц 27 человек, всего выздоровели 5232 прикамца (за неделю – 274). Один человек умер, причиной смерти стал коронавирус.



В России за сутки зафиксировано 4744 случая COVID-19, общее количество достигло 961 493.

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