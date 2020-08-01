В Пермь пришло потепление

12:30 | 24.08.2020

Сейчас в столице Прикамья 20 градусов, переменная облачность. Сегодня, 24 августа, днем в Перми возможны небольшие дожди, воздух прогреется до 22°C.



Завтра будут дожди, возможны грозы; столбик термометра покажет 20°C. В среду, 26 августа, будет около 23°C. В четверг будет около 21°C. В пятницу воздух может прогреться до 25°C. В выходные, по предварительным прогнозам, еще немного потеплеет.

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