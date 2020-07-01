В Перми открыта горячая телефонная линия по приему детей в образовательные учреждения

15:17 | 24.07.2020

По телефонам департамента образования администрации Перми можно получить ответы на вопросы, касающиеся приема в школу и предоставления места в детском саду.



Вопросы родителей принимаются специалистами департамента образования администрации Перми ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.



Получить информацию о предоставлении места в дошкольном учреждении можно по телефонам: 212-73-18 и 212-98-47. Также вопросы родителей принимаются в районных отделах образования по месту жительства семьи. В настоящее время детские сады функционируют в режиме дежурных групп, их количество постоянно увеличивается в связи с возрастающей потребностью родителей. На сегодняшний день в детских садах города работает 977 дежурных групп. Их посещают дети, в том числе вновь зачисленные в этом году, у которых работают оба родителя. Для предоставления места в дежурной группе обязательно наличие медицинской карты.



По телефонам 212-95-20 и 212-70-50 специалисты городского департамента образования ответят на вопросы, касающиеся приема в школы города. Кроме того, пермяков просят оставить свои отзывы о ходе приемной кампании в 1-е классы в 2020 году. Сделать это можно на Едином портале Пермского образования https://permedu.ru/Pages/InfoPortal/Blogs.aspx?pid=1279&id=211598. Все предложения родителей будут обрабатываться и учитываться в дальнейшем для совершенствования процедуры приема в школы.



Отметим, что, как и раньше обращения граждан в письменной форме принимаются на электронный адрес: do@gorodperm.ru, а также почтой по адресу: Пермь, улица Сибирская, 17. Получить ответ на вопрос в максимально короткие сроки можно, обратившись в раздел «Задать вопрос» на Едином портале Пермского образования. Актуальная информация для родителей регулярно размещается в социальных сетях городского департамента образования «ВКонтакте» https://vk.com/perm_obrazovanie?w=wall-79371742_885 и «Instagram» https://www.instagram.com/obrazovanie_perm/.

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