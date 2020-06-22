Туроператорам Прикамья разрешили начинать бронировать туры

12:51 | 23.06.2020

С 22 июня туроператоры Пермского края могут бронировать и продавать туры, проводить расчеты с туристами, изменять или расторгать договоры о реализации туристических продуктов – дистанционно, без очного контакта с клиентом. Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора об ограничительных мерах.



Согласно документу, перечень таких организаций с указанием вида осуществляемых услуг будет определяться Агентством по туризму Пермского края с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. По данным Агентства по туризму Прикамья, в регионе действует 58 лицензированных туроператоров.



На последнем заседании оперштаба зампред правительства Антон Клепиков подчеркивал, что речь идет о продаже туров на осень. Туроператоры смогут допустить выход одного сотрудника в офис.



«Очень важно возобновить работу туристических компаний в ближайшее время, разрешить бронировать и продавать туры по России, а также организовывать речные круизы, осуществлять прием туристов в Пермском крае. В перспективе мы надеемся, что снятие ограничений коснется сплавов и пеших походов. Безусловно, все санитарно-эпидемиологические меры должны быть соблюдены», – отметила председатель общественного совета при Агентстве по туризму Прикамья, руководитель турагентства «Валида» Елена Шперкина.



Напомним, по инициативе врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина еще в марте на законодательном уровне были приняты первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от последствий эпидемии коронавируса. Среди организаций, попавших в первый список, были представители туризма и гостиничного бизнеса. Для снижения экономических последствий им были предоставлены налоговые и арендные преференции.

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