Пермь: новости дня
18:53 | 22.06.2020
Предприниматели Прикамья могут получить льготные займы при налоговой задолженности до 50 тысяч рублей
Об этом стало известно сегодня, 22 июня, на заседании оперативного штаба по поддержанию экономической стабильности. Доступ к финансовым ресурсам расширили по инициативе врио губернатора региона Дмитрия Махонина.
Льготные займы для малого и среднего бизнеса предоставляет Микрофинансовая организация Пермского края. Раньше при самой минимальной задолженности по обязательным платежам комиссия отклоняла заявку или отправляла на доработку. С учетом всех процедур на это уходило несколько недель. Сейчас при минимальной задолженности и соблюдении остальных критериев заявка на заем будет рассмотрена и одобрена в течение 7 дней.
Дмитрий Махонин подчеркнул, что важно не просто принять региональные меры поддержки, важно, чтобы предприниматели могли ими воспользоваться. «Разрабатываемые правительством меры призваны поддержать бизнес, поэтому и пользоваться ими должно быть просто, буквально «по одному клику». Чем быстрее предприниматели оправятся от последствий пандемии, тем скорее восстановится краевая экономика», – обозначил необходимость новой меры поддержки МСП глава Прикамья.
По словам руководителя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Екатерины Макаренко, при упрощении процедур учитывались обращения представителей бизнес-сообщества за последние несколько месяцев. «Для пермского бизнеса это беспрецедентные меры. Кроме того, мы сократили пакет необходимых документов при подаче заявки. Исключили из обязательного перечня копии кассовой книги, управленческой или бухгалтерской отчетности, договор аренды и смету расходов. Также налоговые декларации за текущий и предыдущий год теперь предоставляются в электронном виде, а бухгалтерскую отчетность, вместо трех лет, теперь можно подавать за два года», – говорит Екатерина Макаренко.
Чаще всего предприниматели берут «Антикризисный» заем – от 300 тыс. до 3 млн руб. под 3% годовых, и «Зарплатный» заем – от 150 тыс. до 1 млн руб. под 1,5%. В обоих случаях деньги можно получить сейчас, а начать отдавать через полгода – действует отсрочка до 6 месяцев.
На оба льготных займа предприниматели подали заявки на общую сумму 151,4 млн руб.
Напомним, сократить количество документов, необходимых для получения поддержки, поручил Дмитрий Махонин на онлайн-форуме «Пермский бизнес-климат: пути развития в новых реалиях», в котором участвовали около 1500 представителей бизнес-сообщества региона.
Также Агентство по развитию МСП упростило процедуру заявки на госсубсидию для возмещения затрат по приобретению оборудования. С ней предприниматели могут получить до 5 млн руб. господдержки. Из обязательного перечня исключили технико-экономическое обоснование приобретения оборудования и сопроводительное письмо. Теперь для участия в конкурсе субсидии предпринимателю достаточно подать 8 документов. Субсидию уже получили 95 предприятий региона, в результате за последние два года в регионе создано более 330 новых рабочих мест.
По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин поручил Агентству по развитию МСП продолжить работу по упрощению процедуры получения поддержки предпринимателями.
Участником оперативного штаба стал также президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. По его словам, механизм индивидуальной работы с инвесторами и открытость предпринимательским сообществам помогут бизнесу Пермского края быстрее выйти из кризиса после пандемии.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:55 | 22.06.2020
Более 27 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей
20:12 | 22.06.2020
К концу прошлой недели в Свердловской области было продезинфицировано 11 859 мест с очагами COVID-19
19:34 | 22.06.2020
Патриарх Кирилл поздравил россиян с Днем памяти и скорби
19:03 | 22.06.2020
В Екатеринбурге ищут мужчину, пропавшего более месяца назад
18:53 | 22.06.2020
Предприниматели Прикамья могут получить льготные займы при налоговой задолженности до 50 тысяч рублей
18:30 | 22.06.2020
В УМВД Екатеринбурга возложили цветы к мемориалу павшим воинам
18:27 | 22.06.2020
В Губахинской районной больнице закрыты на обсервацию два отделения
18:16 | 22.06.2020
В Свердловской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится более 27 тысяч граждан
18:01 | 22.06.2020
Около 80% умерших от коронавируса в Свердловской области старше 70 лет
17:49 | 22.06.2020
В Нижнем Тагиле подросток сбежал из дома и напился спиртного с бомжами
17:37 | 22.06.2020
Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 29 июня
17:29 | 22.06.2020
В Ревде сгорел отечественный автомобиль
17:20 | 22.06.2020
Высокинский утвердил программу Дня Парада в Екатеринбурге
16:58 | 22.06.2020
В Серове открыли мемориал медикам-участникам ВОВ
16:40 | 22.06.2020
В Екатеринбурге возобновляются рейсы до Магнитогорска
16:20 | 22.06.2020
На салют Победы в Екатеринбурге потратят более 10 миллионов рублей
16:14 | 22.06.2020
Директором Пермского филиала ПАО «Т Плюс» назначен Сергей Кругляков
15:46 | 22.06.2020
Под Екатеринбургом открыли памятник погибшим в годы ВОВ землякам
15:26 | 22.06.2020
Власти Прикамья помогли еще 31 пермскому туристу вернуться из-за рубежа
15:19 | 22.06.2020
Мошенники похитили у сотрудницы УрО РАН почти 900 тысяч рублей
14:45 | 22.06.2020
На пяти перекрестках Нижнего Тагила изменится схема движения
14:26 | 22.06.2020
Более 400 тысяч часов отработали в этом году пермские алиментщики
14:23 | 22.06.2020
В День памяти и скорби Куйвашев возложил цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале
14:07 | 22.06.2020
В Екатеринбурге готовятся к проведению Царских дней
13:36 | 22.06.2020
В день Парада в центре Екатеринбурга запретят продавать спиртное
13:28 | 22.06.2020
Медикам Пермского края продлят федеральные и региональные выплаты за работу с коронавирусом
13:24 | 22.06.2020
В Прикамье волонтеры Победы зажгли свечи в память о дне начала Великой Отечественной войны
13:20 | 22.06.2020
Ежесуточный прирост больных в Прикамье – 2,1%