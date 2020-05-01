Семьям пермских школьников и дошкольников льготных категорий вновь выдадут продуктовые наборы

16:35 | 20.05.2020

21 и 22 мая льготникам будут выданы порядка 50 тысяч продуктовых наборов. Сухие пайки выдаются дошкольникам за май и школьникам – до конца учебного года. О графике выдачи сухих пайков родителей информируют сотрудники школ и детских садов.



Сухие пайки получают семьи школьников, которых образовательные учреждения обеспечивали бесплатным питанием. Наборы продуктов питания выдаются детям из малоимущих, многодетных малоимущих семей, из семей, где один либо оба родителя являются пенсионерами по старости, из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами 1, 2 групп, из многодетных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении, детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Всего же в период дистанционного обучения было выдано порядка 90 тысяч сухих пайков, на этой неделе будет выдано еще около 30 тысяч продуктовых наборов.



Наборы продуктов получают и семьи пермских дошкольников-льготников. Их будет выдано порядка 20 тысяч. Сухие пайки смогут получить родители и законные представители детей льготных категорий в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные учреждения. К льготным категориям относятся семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, сирот, малоимущие, многодетные семьи, семьи, где родитель является инвалидом 1 или 2 группы. Выдача сухих пайков предусмотрена и в том случае, если ребенок не зачислен в детский сад: с родителями свяжутся специалисты и объяснят, где получить сухой паек. Отметим, что процедура выдачи продуктов питания организуется строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий.



В департаменте образования администрации Перми открыта «горячая линия» по вопросам выдачи продуктовых наборов. Звонки родителей принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00 по телефону: 212-27-47.

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