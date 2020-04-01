Пермь: новости дня
18:22 | 29.04.2020
В Перми в третий раз выдают продуктовые наборы семьям школьников льготных категорий
Школы Перми сформировали графики выдачи сухих пайков по классам, процедура выдачи продуктов питания организуется строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Наборы продуктов питания выдаются детям из малоимущих, многодетных малоимущих семей, из семей, где один либо оба родителя являются пенсионерами по старости, из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами I, II групп, из многодетных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении, детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
Всего же период дистанционного обучения было выдано порядка 60 тысяч сухих пайков, на этой неделе будет выдано еще около 30 тысяч продуктовых наборов. Формирование наборов в школах осуществляют поставщики питания на основе согласованного перечня продуктов, стоимость продуктового набора рассчитана в соответствии со значениями стоимости питания ребенка на 1 день и количества дней по пятидневке или шестидневке за указанный период. Средства предусмотрены в бюджете Перми и Пермского края. В соответствии с рекомендациями департамента образования наборы продуктов питания, выдаваемые в школах города, приводятся к максимальному единообразию и общим требованиям.
В департаменте образования администрации Перми открыта «горячая линия» по вопросам выдачи сухих пайков. Звонки родителей принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00 по телефону: 212-27-47.
© «Вечерние ведомости»
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