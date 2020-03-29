С 30 марта в Перми начинается выдача продуктовых наборов семьям школьников льготных категорий

12:13 | 30.03.2020

27 958 продуктовых наборов будут выданы на этой неделе детям из многодетных и малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном положении, а также детям с ОВЗ и инвалидностью. Родителей проинформируют о дате выдачи набора в их школе.



30 марта в школах города начнут выдавать продуктовые наборы семьям, для детей которых в образовательных учреждениях организовано бесплатное питание.



Получить сухой паек в школе смогут родители детей всех льготных категорий обучающихся, получающих бесплатное питание в школах. Это ребята из многодетных и малоимущих семей, из семей, находящихся в социально опасном положении, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.



Всего планируется выдать 27 958 продуктовых наборов.



47 поставщиков, предоставляющих услугу по организации школьного питания, подтвердили готовность обеспечения сухими пайками всех учащихся льготных категорий по согласованному со школами графику. В каждой школе назначен ответственный за выдачу продуктов, родителей проинформируют о времени выдачи наборов в их образовательном учреждении.

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