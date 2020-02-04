Пермь: новости дня
12:46 | 5.02.2020
Фильм пермского режиссера о выпускниках домов-интернатов покажут всей России
Герои фильма «Вырваться. История любви» — выпускники детских домов-интернатов для умственно отсталых детей. Когда-то они были признаны недееспособными и переведены в закрытые психоневрологические интернаты (ПНИ), в которых должны были провести всю жизнь и, по сути, никогда не стать взрослыми. Однако у них появился шанс получить самостоятельность и право свободно распоряжаться своей жизнью, доказав свою независимость окружению, медкомиссии и суду, когда ребята стали подопечными прикамского благотворительного фонда «Дедморозим».
По словам Надежды Ли, директора фонда «Дедморозим» и координатора проекта «Вернуть будущее», подопечными которого стали герои фильма, основная проблема, которую удалось отразить авторам киноленты «Вырваться. История любви», - это что в психоневрологических интернатах продолжают находиться люди, которые могли бы жить самостоятельно, быть хозяевами своей судьбы, работать и приносить пользу обществу: «Среди них немало выпускников детских домов-интернатов, которые попадают туда почти автоматически».
Режиссер фильма — документалист пермской киностудии «Новый курс» Ольга Аверкиева. На протяжении двух лет она наблюдала за Наташей, Герой и Колей во время проживания в психоневрологических интернатах, обучения в техникуме, психиатрической экспертизы, судебных заседаний.
По ее словам, самым сложным было жить в ПНИ во время съемок. «Не потому, что там плохие бытовые условия. Дело в атмосфере. Ведь большинство людей там — лежачие, некоторые с реальными психическими заболеваниями. Мы искренне не понимали, что тут делают наши герои?! Наташа, Гера, Коля, Ваня попали сюда из детских домов-интернатов, эти ребята живые, по-человечески полноценные и, как доказала медицинская экспертиза позже, психически здоровые тоже. Хотелось просто посадить их в машину и увезти оттуда. По сути, «Дедморозим» так и сделали. Законно», - рассказывает Ольга Аверкиева.
Отметим, документальный фильм «Вырваться. История любви» пермского режиссера стал победителем национального конкурса международного фестиваля «Флаэртиана», «Восемь женщин», «Будем жить», «Покров», дважды призер кинофестиваля «Сталкер», номинант на «Лавровую ветвь», участник кинофестиваля Canberra Mental Health Film Festival 2019 в Австралии, независимого фестиваля документального кино RUSDOCFILMFEST-3W в Нью-Йорке и других.
«Вернуть будущее» — проект фонда «Дедморозим» для помощи сиротам с инвалидностью. Все начинается с диагностики, индивидуальной реабилитации и абилитации таких ребят, создания в детских домах-интернатах семейных условий, благоприятных для развития детей, и продолжается их адаптацией вне учреждения – с образованием, трудоустройством и сопровождаемым проживанием. Так, при содействии проекта «Вернуть будущее» в Пермском крае был изменен стандарт работы домов-интернатов, увеличен их штат, все сотрудники начали получать новые знания, были открыты две группы по семейному типу, скорректированы все индивидуальные программы реабилитации детей, началось их обучение в специализированных учреждениях, детям стали возвращать дееспособность, а сами они начали самостоятельно жить вне интерната с сопровождением специалистов фонда. Также началась работа с семьями для решения проблем, которые приводят к помещению детей с инвалидностью в стационарные учреждения либо мешают вернуть ребенка оттуда обратно в семью.
© «Вечерние ведомости»
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