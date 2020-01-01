Губернатор Пермского края поблагодарил президента за поддержку регионов

20:52 | 15.01.2020

В Прикамье активно обсуждают Послание главы государства Федеральному Собранию. Основные положения Послания прокомментировал губернатор Максим Решетников.



«Три ключевых блока вопросов озвучено. Первый блок вопросов – вопросы, связанные с социальной сферой, с демографией, в первую очередь: объявлено о введении новых выплат семьям с детьми, в том числе о выплатах на детей от трех до семи лет; объявлено об индексации материнского капитала и о том, что материнский капитал теперь будет выплачиваться на первого ребенка и дополнительные суммы – на второго и далее; то, что он будет индексироваться и дальше – это тоже крайне важно», – подчеркнул глава региона.



Далее Максим Решетников остановился на заявленных новациях в сфере общего образования. Так, президент поставил задачу обеспечить горячим питанием всех детей от первого до четвертого класса, объявил о выплатах за классное руководство – всем педагогам дополнительно пять тысяч рублей из федерального бюджета с 1 сентября 2020 года. Губернатор отметил, что соответствующие региональные выплаты в Прикамье повышены с 1 января.



В рамках социального блока были затронуты вопросы по здравоохранению, в частности, расширение целевого приема в вузы. «Это значит, что ребята будут поступать, уже понимая, что они потом отработают какое-то время в бюджетной сфере, - подчеркнул глава региона. - Мы им предоставим места – краевые больницы будут обязаны это сделать, а ребята должны будут отучиться и потом прийти и отработать». Также будет увеличено число студентов в вузах в целом, при этом дополнительные места дадут именно на региональные вузы.



В блоке экономических вопросов губернатор отметил возможность вводить инвестиционный налоговый вычет, которая в Прикамье уже была, но теперь две трети объема этого вычета будут компенсироваться из федерального бюджета – это поспособствует принятию решений по предоставлению таких вычетов крупному, а также малому и среднему бизнесу.



Заявленное главой государства направление средств фонда национального благосостояния на финансирование дорожной инфраструктуры позволит региону заявиться на финансирование своих проектов, отметил губернатор: «Мы разрабатываем достаточно много проектов, понимая на перспективу, что не все из них пока обеспечены деньгами, поэтому, как только будут понятны параметры, будем активно на это заявляться».



Третьей ключевой темой стали предложенные изменения в Конституции. В числе основных вопросов Максим Решетников назвал усиление роли регионов, в том числе губернаторов, в принятии федеральных решений; усиление роли партий, придание полномочий по назначению федерального Правительства; вопросы по муниципалитетам: «Это очень важно сейчас – найти баланс между выполнением национальных проектов, которые, скажем так, все равно заставляют нас идти на централизацию и ужесточение требований в том числе и к муниципалитетам, потому что многое делается в рамках их полномочий, и в то же время президент поставил задачу найти баланс с сохранением, с укреплением местного самоуправления, включая доходную базу».

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