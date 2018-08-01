Частный сектор Перми преображается за счет городского бюджета

16:53 | 3.12.2019

В 2019 году в городе стартовала специальная программа по благоустройству микрорайонов частной жилой застройки. Средства из бюджета города направляются на благоустройство, текущий и капитальный ремонт дорог и тротуаров, установку освещения.



Как отметил глава Перми Дмитрий Самойлов в ходе своего прямого эфира в Instagram, значительное федеральное и краевое софинансирование, которое выделяется на крупные инфраструктурные проекты, позволяет перенаправлять средства городского бюджета на развитие территорий индивидуальной жилой застройки. Так, в 2019 году на благоустройство частного сектора было выделено 374 млн рублей. За год было построено порядка 30 тысяч метров сетей наружного освещения, выполнены работы по проектированию, строительству, ремонту, подсыпке 250 тысяч кв. метров дорог, отремонтированы 16 тысяч кв. метров тротуаров, обустроено 6 детских площадок и оборудовано 106 контейнеров для сбора мусора. В этом году впервые в частном секторе стали оборудовать контейнеры для сбора мусора, и сейчас такой способ сбора бытовых отходов стал использоваться почти во всех микрорайонах частной жилой застройки.



По данным городского департамента ЖКХ, значительные объемы работ выполнены в микрорайонах Акуловский, Заостровка, Заречный, Верхнемуллинский, поселке Кировский и Налимиха, Вышка-1, Вышка-2, Гарцы, Костарево, Висим, Пихтовая стрелка, Кислотные дачи, Заозерье, Январский, Домостроительный, Голованово, Гайва, Чапаевский, Малые реки.



Наиболее яркие примеры комплексного благоустройства – частный сектор в Новых Лядах и микрорайон Камская долина. В Новых Лядах в этом году отремонтирован тротуар по улицам Нагорной и Трактовой, проведена отсыпка и ремонт дорог по улицам Коммунистической, Советской, Максима Горького, Чкалова.



В следующем году в поселке планируется обустроить тротуар по улице Островского и оборудовать еще 7 контейнерных площадок. В 2021 году обустройство тротуаров продолжится, будут установлены 3 детские площадки.



Кроме того, в Новых Лядах оборудованы места накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). При определении места размещения департамент ЖКХ взаимодействовал с жителями – дислокации несколько раз меняли, в результате были выбраны наиболее удобные для жителей места. Такая же ситуация была в микрорайоне Южный, где в этом году оборудовано 5 мест накопления отходов.



Микрорайон Камская долина состоит из двух ТОСов: Камская долина и Средняя Курья. Здесь завершено строительство сквера на Торфянке, где установили новую детскую площадку и сделали дорожки для прогулок. Ранее в микрорайоне был проведены газопровод и организована система наружного освещения. В следующем году там планируется обустроить спортивную площадку. Проведена отсыпка дорог и ремонт тротуаров по улице Борцов Революции. В Средней Курье установлены 4 контейнерные площадки, к которым осуществляется подвоз мешков с мусором от домов. В следующем году планируется установить еще одну детскую площадку по улице Брикетной.



В микрорайоне Малые реки Орджоникидзевского района завершены работы по строительству 4,6 км сетей наружного освещения. Оборудовано около 400 новых опор, на которых установлены светодиодные светильники. Наружное освещение появилось на всех 16 улицах микрорайона.



В 2020 году благоустройство частного сектора Перми продолжится. На наружное освещение, ремонт дорог, водопроводных сетей, газопроводов, тротуаров, детских площадок и мест накопления твердых коммунальных отходов выделено 383 млн рублей. Основная доля затрат придется на наружное освещение и ремонт дорог.

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