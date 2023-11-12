«Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом» по буллитам

Алиса Левина © Вечерние ведомости

С победным счётом 3:4 закончился матч во Владивостоке для хоккейного клуба «Автомобилист». Победу екатеринбуржцы смогли вырвать в буллитном поединке.Сам матч начался с гола в ворота «шоферов», и до последних минут создавалось впечатление, что ведёт «Адмирал», так как «Автомобилисту» приходилось каждый раз после нового гола в их ворота, выравнивать счёт.После матча нападающий команды из Екатеринбурга Алексей Макеев, ставший автором победной буллитной шайбы, сказал журналистам, что игра началась рано по времени Екатеринбурга, и поэтому хоккеистам нужно было время, чтобы проснуться.После победы екатеринбургский клуб поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.