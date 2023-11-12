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«Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом» по буллитам

15.57 Воскресенье, 12 ноября 2023
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
С победным счётом 3:4 закончился матч во Владивостоке для хоккейного клуба «Автомобилист». Победу екатеринбуржцы смогли вырвать в буллитном поединке.

Сам матч начался с гола в ворота «шоферов», и до последних минут создавалось впечатление, что ведёт «Адмирал», так как «Автомобилисту» приходилось каждый раз после нового гола в их ворота, выравнивать счёт.

После матча нападающий команды из Екатеринбурга Алексей Макеев, ставший автором победной буллитной шайбы, сказал журналистам, что игра началась рано по времени Екатеринбурга, и поэтому хоккеистам нужно было время, чтобы проснуться.

После победы екатеринбургский клуб поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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16:12 Пенсионерам в Екатеринбурге отключили электричество после получения квитанции за услуги ЖКХ на 150 тысяч рублей
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10:33 Из Екатеринбурга запустят прямой рейс на зимний Байкал
09:57 Екатеринбург проснулся в субботнем тумане
21:13 Несколько серьёзных автоаварий усложнили ситуацию на дорогах Екатеринбурга
20:42 Свердловский военком Сергей Чекасин найден мёртвым в Краснотурьинске
20:14 При попытке поджечь военкомат в Каменске-Уральском задержана пенсионерка
19:44 В Сысерти устроят «Бажовские посиделки»
19:10 Кедровскому насильнику собственной дочери избрали меру пресечения
18:43 Лекция «про ёжика» прозвучит в Ельцин Центре для слепых
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