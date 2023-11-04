«Автомобилист» выиграл «Нефтехимик» в матче с полностью заполненными трибунами

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Уральский хоккейный клуб с минимальным отрывом, но все же выиграл татарстанский «Нефтехимик». Итоговый счёт – 2:1. Матч стал аншлаговым – на трибуне не было пустых мест, все билеты были проданы.Первую шайбу хозяива льда забили уже на четвертой минуте игры – автором гола «Автомобилиста» стал Ефим Гуркин. В начале второго периода «Нефтехимик» сравнял счёт – Владимир Брюквин попал в ворота «шоферов».Победная шайба прилетела в ворота гостей за две минуты до окончания третьего периода, благодаря клюшке Алексея Макеева.Победа принесла «шоферам» два очка, команда поднялась с седьмого на пятое место в таблице Восточной конференции. Следующий матч состоится дома – в Екатеринбурге 6 ноября. Соперниками станут ХК «Сибирь».