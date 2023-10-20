«Урал» разгромно проиграл «Сочи» дома и продлил свою безвыигрышную серию

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» в матче 12-го тура принимал на Екатеринбург Арене ФК «Сочи» из одноимённого города. Встреча завершилась разгромным поражением уральцев.Матч с самого начала не задался для екатеринбуржцев — уже к 34-й минуте «Урал» проигрывал 0:3. У гостей голами отличились Кравцов, Бурмистров и Крамарич. После этого был заменён неудачно вошедший в игру Мингиян Бевеев — на замену ему вышел Тимур Аюпов.И уже на следующей минуте после замены «Уралу» удалось один мяч отквитать — гол на счету Андрея Егорычева, лучшего бомабардира «Урала» в этом сезоне РПЛ (на счету Егорычева стало 4 забитых мяча). Но к перерыву счёт не изменился. 1:3.За весь второй тайм «Урал» не смог ни разу пробить в створ ворот сочинцев. Кроме того, Тимур Аюпов нарушил правила в своей штрафной и в ворота «Урала» был назначен пенальти, который реализовал Иван Игнатьев. Закономерный итог — 1:4.Это уже седьмой матч подряд в РПЛ, в котором екатеринбургский клуб не может одержать победу. Последняя победа «Урала» была ещё в августе, когда в гостях была переиграна «Балтика». У команды осталось 16 очков, «Урал» по-прежнему находится на 9-м месте в турнирной таблице.