В Верхней Пышме стартовал IV этап Всероссийской школьной лиги самбо «Время первых»





– рассказал организатор соревнований, исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев. «Всего ребята соревнуются в четырех дисциплинах: сегодня у нас проходит Демонстрационное самбо, Самбо в ГТО и Квиз на знание национальной борьбы, а 11 октября будут проходить соревнования по спортивному самбо. По итогам перечисленных четырех дисциплин две сильнейшие команды поедут на финальные соревнования всероссийской школьной лиги по самбо "Время первых" в Москву, где они будут представлять Уральский федеральный округ. Уверен, что ребята смогут показать хорошие результаты. Важно понимать, что каждый из юных самбистов – уже победитель, потому что выбирает спорт и здоровый образ жизни»,





– поделился Асатур Овсепян, тренер по самбо СШ «Единоборств», который участвовал в подготовке команды школы №25. «Замечательно, что соревнования проходят именно в таком формате, когда сочетается спорт, интеллектуальные игры и творчество. Мне кажется, что таким образом мы активно содействием развитию гармоничной личности. Впервые на самбо к нам пришли девочки, которые занимаются танцами. Готовимся мы уже третью неделю, каждый день репетируем, отрабатываем броски, самостраховки. Это касается и Демо-самбо, и норм ГТО, и теоретической подготовки. Мы развиваемся и обязательно добьемся успехов»,





– отметил Алексей Свалов. «Сегодняшний турнир – результат совместной работы Общественного совета проекта "За самбо" и Федерации самбо Свердловской области. Спасибо спортсменам из Тюменской области, которые приехали и поддержали наше мероприятие. Я уверен, что на Всероссийском этапе команды от УрФО покажут отличные результаты, ведь школа самбо у нас одна из самых сильных в стране. В рамках проекта «Зa самбо» мы создаем все условия для развития нашей национальной борьбы. Недавно мы открывали четыре зала самбо в Нижнем Тагиле, оборудовали зал в Горном университете Екатеринбурга, следующий на очереди Уральский государственный институт путей сообщения. Уже через год мы с вами на наглядных примерах сможем увидеть, как развивается самбо на территории УрФО. Работа строится благодаря тем людям, которые отзываются на наши просьбы и вместе с нами принимают в этом участие»,





– добавил директор верхнепышминского Дворца самбо и единоборств, двукратный Чемпион мира по самбо Тимур Галлямов. «Хотелось бы отметить, что проект "Зa самбо" при поддержке регионального координатора Алексея Свалова развивается высокими темпами. Мне есть, с чем сравнивать, я наблюдаю за реализацией проекта и в других регионах. Вместе мы делаем наш национальный вид спорта одним из самых популярных и востребованных в стране. Такие проекты, как "Зa самбо" очень нужны. Сегодня большое внимание уделяется патриотическому воспитанию школьников. Перед началом соревнований в рамках проекта "Самбо в школу" звучит гимн Российской Федерации. Выступая и борясь под государственным флагом, ребята будут развиваться в правильном направлении»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В верхнепышминском Дворце самбо и единоборств стартовал IV этап Всероссийской школьной лиги самбо «Время первых» среди обучающихся общеобразовательных организаций Уральского Федерального округа. В них приняли участие победители областного тура Свердловской и Тюменской области: СОШ №19 Екатеринбурга, СОШ №33 Верхней Пышмы, СОШ №25 Верхней Пышмы и Нижнетавдинский СОШ.На областном этапе ребята из школы №25 заняли первое место в дисциплине «Демо-самбо».Координатор федерального партийного проекта «Зa самбо» в Свердловской области Алексей Свалов рассказал, что соревнования Всероссийской школьной лиги самбо «Время первых» в Уральском Федеральном округе проводятся впервые.Уже 12 октября в Верхней Пышме пройдет III этап Всероссийской лиги самбо «Кубок воинской славы России» среди школьников 14-16 лет. Участникам более старшего возраста так же предстоит сразиться за право представлять УрФО на всероссийских соревнованиях в Москве.