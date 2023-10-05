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В Верхней Пышме стартовал IV этап Всероссийской школьной лиги самбо «Время первых»

17.50 Вторник, 10 октября 2023
Фото: проект «За самбо»
В верхнепышминском Дворце самбо и единоборств стартовал IV этап Всероссийской школьной лиги самбо «Время первых» среди обучающихся общеобразовательных организаций Уральского Федерального округа. В них приняли участие победители областного тура Свердловской и Тюменской области: СОШ №19 Екатеринбурга, СОШ №33 Верхней Пышмы, СОШ №25 Верхней Пышмы и Нижнетавдинский СОШ.

«Всего ребята соревнуются в четырех дисциплинах: сегодня у нас проходит Демонстрационное самбо, Самбо в ГТО и Квиз на знание национальной борьбы, а 11 октября будут проходить соревнования по спортивному самбо. По итогам перечисленных четырех дисциплин две сильнейшие команды поедут на финальные соревнования всероссийской школьной лиги по самбо "Время первых" в Москву, где они будут представлять Уральский федеральный округ. Уверен, что ребята смогут показать хорошие результаты. Важно понимать, что каждый из юных самбистов – уже победитель, потому что выбирает спорт и здоровый образ жизни»,

– рассказал организатор соревнований, исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев.




«Замечательно, что соревнования проходят именно в таком формате, когда сочетается спорт, интеллектуальные игры и творчество. Мне кажется, что таким образом мы активно содействием развитию гармоничной личности. Впервые на самбо к нам пришли девочки, которые занимаются танцами. Готовимся мы уже третью неделю, каждый день репетируем, отрабатываем броски, самостраховки. Это касается и Демо-самбо, и норм ГТО, и теоретической подготовки. Мы развиваемся и обязательно добьемся успехов»,

– поделился Асатур Овсепян, тренер по самбо СШ «Единоборств», который участвовал в подготовке команды школы №25.


На областном этапе ребята из школы №25 заняли первое место в дисциплине «Демо-самбо».



Координатор федерального партийного проекта «Зa самбо» в Свердловской области Алексей Свалов рассказал, что соревнования Всероссийской школьной лиги самбо «Время первых» в Уральском Федеральном округе проводятся впервые.

«Сегодняшний турнир – результат совместной работы Общественного совета проекта "За самбо" и Федерации самбо Свердловской области. Спасибо спортсменам из Тюменской области, которые приехали и поддержали наше мероприятие. Я уверен, что на Всероссийском этапе команды от УрФО покажут отличные результаты, ведь школа самбо у нас одна из самых сильных в стране. В рамках проекта «Зa самбо» мы создаем все условия для развития нашей национальной борьбы. Недавно мы открывали четыре зала самбо в Нижнем Тагиле, оборудовали зал в Горном университете Екатеринбурга, следующий на очереди Уральский государственный институт путей сообщения. Уже через год мы с вами на наглядных примерах сможем увидеть, как развивается самбо на территории УрФО. Работа строится благодаря тем людям, которые отзываются на наши просьбы и вместе с нами принимают в этом участие»,

– отметил Алексей Свалов.




«Хотелось бы отметить, что проект "Зa самбо" при поддержке регионального координатора Алексея Свалова развивается высокими темпами. Мне есть, с чем сравнивать, я наблюдаю за реализацией проекта и в других регионах. Вместе мы делаем наш национальный вид спорта одним из самых популярных и востребованных в стране. Такие проекты, как "Зa самбо" очень нужны. Сегодня большое внимание уделяется патриотическому воспитанию школьников. Перед началом соревнований в рамках проекта "Самбо в школу" звучит гимн Российской Федерации. Выступая и борясь под государственным флагом, ребята будут развиваться в правильном направлении»,

– добавил директор верхнепышминского Дворца самбо и единоборств, двукратный Чемпион мира по самбо Тимур Галлямов.




Уже 12 октября в Верхней Пышме пройдет III этап Всероссийской лиги самбо «Кубок воинской славы России» среди школьников 14-16 лет. Участникам более старшего возраста так же предстоит сразиться за право представлять УрФО на всероссийских соревнованиях в Москве.



Фото: проект «За самбо»

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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