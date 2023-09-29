ФК «Урал» упустил на 96-й минуте победу в матче с «Локомотивом» и продлил свою безвыигрышную серию

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» в матче 11 тура РПЛ принимал в Екатеринбурге московский «Локомотив».Перед матчем команды разделяли 3 очка — и победа позволила бы «Уралу» опередить «Локомотив» в турнирной таблице, к чему екатеринбургский клуб был очень близок. Но для этого не хватило нескольких секунд.Матч начался с символического удара по мячу командира экипажа «Уральских авиалиний» Сергея Белова, который в сентябре посадил Airbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском (на время расследования инцидента он отстранен от управления воздушным судном). А уже на 5-й минуте счёт открыл нападающий гостей Артём Дзюба, удачно сыграв на добивании.Однако «Уралу» удалось быстро отыграться — после розыгрыша углового на 12-й минуте счёт сравнял Сильвие Бегич. 1:1. С этим счётом команды ушли в раздевалки.В начале второго тайма лидер «Урала» Эрик Бикфалви вывел екатеринбуржцев вперёд — 2:1. А на 72-й минуте «Урал» имел отличную возможность увеличить преимущество в счёте, получив право на пенальти — защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сыграл рукой в своей штрафной площади. Пробивать пенальти доверили самому молодому игроку на поле — 18-летнему воспитаннику мини-футбольной «Синары» Илье Ишкову. Ишков дважды перебивал пенальти, но оба раза ему не удалось переиграть своего тёзку Лантратова.Счёт 2:1 сохранялся до конца основного времени матча, в самом начале компенсированного времени главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко заменил Ишкова, выпустив вместо него защитника Егора Филипенко, но удержать победу это не помогло — на 96-й минуте нападающий москвичей Тимур Сулейманов сравнял счёт, итог — 2:2.«Локомотив» благодаря набранному очку сохранил третье место в турнирной таблице (в случае поражения москвичей на него бы вырвался «Урал»), но потеряет его, если «Зенит» сегодня обыграет «Сочи». «Урал» с 16 набранными очками временно поднялся на 5 место, но по итогам тура при определённом раскладе может вновь опуститься на 8-е. Серия «Урала» без побед в РПЛ продлилась до шести матчей.Свой следующий матч в чемпионате «Урал» проведёт в Екатеринбурге 22 октября, соперником будет ФК «Сочи».