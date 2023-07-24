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Юный шашист из Екатеринбурга признан «Лучшим спортсменом июля-2023»
Фото: ВК-группа «Академия интеллектуальных игр» / vk.com/myacademygames
«Академия Интеллектуальных Игр» подвела итоги голосования за звание «Лучший спортсмен июля-2023». Среди юношей победителем стал 9-летний екатеринбуржец.
Претендентами на это звание выступали дети и подростки из российских селений и городов, которые в текущем месяце показали лучшие результаты в соревнованиях по шахматам и шашкам. В категории «юноши» таких набралось более 10 человек. Екатеринбург представлял Александр Ермиев, талантливый игрок в шашки, который всего за два года увлечения этой игрой успел собрать множество наград в турнирах различного уровня. Победил он и в голосовании на звание «Лучшего спортсмена июля», причём с большим отрывом. За него было отдано 47% всех голосов.
Всего в голосовании приняло участие более 1300 человек. Среди девушек «лучшей» они признали юную жительницу Ишинбая Софью Степанову. Победители голосования в качестве приза получат профессиональные доски для игры в шашки.
Голосование от «Академии Интеллектуальных игр» проходит ежемесячно по итогам прошедших турниров. К концу года «лучшие спортсмены» каждого из 12 месяцев борются за звание лучшего в году.
Претендентами на это звание выступали дети и подростки из российских селений и городов, которые в текущем месяце показали лучшие результаты в соревнованиях по шахматам и шашкам. В категории «юноши» таких набралось более 10 человек. Екатеринбург представлял Александр Ермиев, талантливый игрок в шашки, который всего за два года увлечения этой игрой успел собрать множество наград в турнирах различного уровня. Победил он и в голосовании на звание «Лучшего спортсмена июля», причём с большим отрывом. За него было отдано 47% всех голосов.
Всего в голосовании приняло участие более 1300 человек. Среди девушек «лучшей» они признали юную жительницу Ишинбая Софью Степанову. Победители голосования в качестве приза получат профессиональные доски для игры в шашки.
Голосование от «Академии Интеллектуальных игр» проходит ежемесячно по итогам прошедших турниров. К концу года «лучшие спортсмены» каждого из 12 месяцев борются за звание лучшего в году.
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