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В фестивале спорта в Екатеринбурге будут участвовать параатлеты с ДЦП
Фото: пресс-служба IRONSTAR
В гонке IRONSTAR в Екатеринбурге примут участие параатлеты с ДЦП. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в благотворительном фонде «Больше Чем Можешь».
Фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG пройдет 21-22 июля. Запланированы женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки. Ради соревнований в городе перекроют дороги, а общественный транспорт изменит схему движения.
В состязаниях будут участвовать тысячи атлетов из 41 региона и 120 городов России. В том числе примут участие паратриатлеты с ДЦП. Подопечные фонда развития инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь» выйдут на старт в составе спортивных тандемов волонтер-триатлет и триатлет с инвалидностью. Членами мужского тандема стали ультрамарафонец из Екатеринбурга Сергей Шелапугин и студент магистратуры УрФУ Борис Бредихин. Женскую команду представят ультратриатлетка Наталья Чифтджи и параатлетка из Сочи Анна Гордеева. Ожидается, что оба тандема, преодолев дистанцию, установят рекорд России.
Паратриатлеты наравне с остальными участниками преодолеют все этапы триатлонной дистанции. Во время заплыва они будут находиться в специальных надувных лодках, а второй участник тандема вплавь потянет лодку за собой. На беговом и велоэтапах будут использоваться коляски, прикрепленные к велосипеду, они толкаются волонтером перед собой. В финишный створ участники тандема заходят самостоятельно, без коляски.
Фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG пройдет 21-22 июля. Запланированы женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки. Ради соревнований в городе перекроют дороги, а общественный транспорт изменит схему движения.
В состязаниях будут участвовать тысячи атлетов из 41 региона и 120 городов России. В том числе примут участие паратриатлеты с ДЦП. Подопечные фонда развития инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь» выйдут на старт в составе спортивных тандемов волонтер-триатлет и триатлет с инвалидностью. Членами мужского тандема стали ультрамарафонец из Екатеринбурга Сергей Шелапугин и студент магистратуры УрФУ Борис Бредихин. Женскую команду представят ультратриатлетка Наталья Чифтджи и параатлетка из Сочи Анна Гордеева. Ожидается, что оба тандема, преодолев дистанцию, установят рекорд России.
Паратриатлеты наравне с остальными участниками преодолеют все этапы триатлонной дистанции. Во время заплыва они будут находиться в специальных надувных лодках, а второй участник тандема вплавь потянет лодку за собой. На беговом и велоэтапах будут использоваться коляски, прикрепленные к велосипеду, они толкаются волонтером перед собой. В финишный створ участники тандема заходят самостоятельно, без коляски.
«Екатеринбург впервые принимает у себя соревнования IRONSTAR. Как для основателя фонда, для меня важно, что уже на этом этапе к участию допускают атлетов с инвалидностью. Наша глобальная цель обеспечивать участие не менее 10 спортивных тандемов в каждом беговом старте во всех городах-миллионниках к 2030 году. Конечно, для этого нужна поддержка со стороны организаторов, местных администраций и локальных НКО сообществ. Мы верим, что развитие инклюзии через спорт сделают регион еще более привлекательным для спортивного и инклюзивного туризма»,
– заявил основатель фонда «Больше Чем Можешь» Вадим Зеленский.
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