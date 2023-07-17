В фестивале спорта в Екатеринбурге будут участвовать параатлеты с ДЦП

– заявил основатель фонда «Больше Чем Можешь» Вадим Зеленский.

«Екатеринбург впервые принимает у себя соревнования IRONSTAR. Как для основателя фонда, для меня важно, что уже на этом этапе к участию допускают атлетов с инвалидностью. Наша глобальная цель обеспечивать участие не менее 10 спортивных тандемов в каждом беговом старте во всех городах-миллионниках к 2030 году. Конечно, для этого нужна поддержка со стороны организаторов, местных администраций и локальных НКО сообществ. Мы верим, что развитие инклюзии через спорт сделают регион еще более привлекательным для спортивного и инклюзивного туризма»,