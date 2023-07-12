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В Екатеринбурге состоится первый тур Российской премьер-лиги
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в эту субботу, 22 июля, состоится первый тур Российской премьер-лиги. Футбольный клуб «Урал» сыграет против ЦСКА на «Екатеринбург Арене».
Матч начнется в 15.00. Для входа на стадион необходима карта болельщика.
Оформить карту можно в МФЦ и онлайн в приложении «Карта болельщика» от Госуслуг. Также возможно оформление карты перед матчем – 21 и 22 июля возле стадиона будет работать пункт МФЦ.
Матч начнется в 15.00. Для входа на стадион необходима карта болельщика.
Оформить карту можно в МФЦ и онлайн в приложении «Карта болельщика» от Госуслуг. Также возможно оформление карты перед матчем – 21 и 22 июля возле стадиона будет работать пункт МФЦ.
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