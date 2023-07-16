Возрастное ограничение 18+
Марафон «Европа-Азия» пройдет в Екатеринбурге в августе
Фото: Юрий Ломакин / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге 6 августа состоится марафон «Европа-Азия». Ожидается участие шести тысяч человек. Ради забега в городе перекроют центральные улицы.
Забег будет проходить через центр Екатеринбурга. Участники могут выбрать один из четырех маршрутов в зависимости от возраста и подготовки. Для участников старше 12 лет предусмотрена дистанция три километра, старше 14 лет – 10 километров, старше 16 лет – 21,1 километра, старше 18 лет – 42,2 километра. Дети младше 12 лет смогут 5 августа пробежать детскую дистанцию длиной 800 метров.
Ради марафона с 12:00 5 августа до 16:00 6 августа закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Бориса Ельцина – от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодёжи.
С 06:30 до 11:00 6 августа перекроют:
- проспект Ленина – от Карла Либкнехта до Восточной;
- четную сторону улицы Восточной – от Первомайской до проспекта Ленина;
- улицу Карла Либкнехта – от Малышева до Шевченко;
- улицу Николая Никонова – от Царской до Карла Либкнехта;
- улицу Свердлова – от Шевченко до Челюскинцев;
С 06:30 до 13:30 6 августа будут перекрыты:
- улица Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;
- улица 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева;
- проспект Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;
- улица Царская – от Николая Никонова до Толмачева;
- улица Толмачёва – от Царской до Ленина;
- улица Пушкина – от проспекта Ленина до Малышева.
Чтобы принять участие в забеге, необходимо зарегистрироваться на портале организатора.
Забег будет проходить через центр Екатеринбурга. Участники могут выбрать один из четырех маршрутов в зависимости от возраста и подготовки. Для участников старше 12 лет предусмотрена дистанция три километра, старше 14 лет – 10 километров, старше 16 лет – 21,1 километра, старше 18 лет – 42,2 километра. Дети младше 12 лет смогут 5 августа пробежать детскую дистанцию длиной 800 метров.
Ради марафона с 12:00 5 августа до 16:00 6 августа закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Бориса Ельцина – от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодёжи.
С 06:30 до 11:00 6 августа перекроют:
- проспект Ленина – от Карла Либкнехта до Восточной;
- четную сторону улицы Восточной – от Первомайской до проспекта Ленина;
- улицу Карла Либкнехта – от Малышева до Шевченко;
- улицу Николая Никонова – от Царской до Карла Либкнехта;
- улицу Свердлова – от Шевченко до Челюскинцев;
С 06:30 до 13:30 6 августа будут перекрыты:
- улица Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;
- улица 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева;
- проспект Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;
- улица Царская – от Николая Никонова до Толмачева;
- улица Толмачёва – от Царской до Ленина;
- улица Пушкина – от проспекта Ленина до Малышева.
Чтобы принять участие в забеге, необходимо зарегистрироваться на портале организатора.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».