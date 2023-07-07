В Екатеринбурге прошли первые на Урале соревнования операторов дронов

Анна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошли первые на Урале соревнования по управлению дронами «Беспилотный биатлон». Состязания состоялись в рамках программы международной промышленной выставки «Иннопром» на площадке технопарка «Университетский».Участвовали в соревнованиях 30 команд из Свердловской, Курганской областей, Алтайского края и Москвы. Команды состязались в точности сброса груза с высоты 100 метров, дрон-дартсе, поражении движущейся мишени, прохождении FPV-трассы.В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что призовой фонд составил 300 тысяч рублей.