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В Екатеринбурге прошли первые на Урале соревнования операторов дронов
Фото: Татьяна Андреева / Российская газета
В Екатеринбурге прошли первые на Урале соревнования по управлению дронами «Беспилотный биатлон». Состязания состоялись в рамках программы международной промышленной выставки «Иннопром» на площадке технопарка «Университетский».
Участвовали в соревнованиях 30 команд из Свердловской, Курганской областей, Алтайского края и Москвы. Команды состязались в точности сброса груза с высоты 100 метров, дрон-дартсе, поражении движущейся мишени, прохождении FPV-трассы.
В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что призовой фонд составил 300 тысяч рублей.
Участвовали в соревнованиях 30 команд из Свердловской, Курганской областей, Алтайского края и Москвы. Команды состязались в точности сброса груза с высоты 100 метров, дрон-дартсе, поражении движущейся мишени, прохождении FPV-трассы.
В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что призовой фонд составил 300 тысяч рублей.
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