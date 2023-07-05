В Верхней Пышме завершился первый международный Кубок Урала по спортивному самбо среди мужчин «Содружество»





– поделился впечатлениями от турнира чилиец Рене Боза. «Я провел два боя, я проиграл, но я счастлив, что мне удалось очень хорошо выступить во втором бою, и я многому научился у соперников. Мне нужно много тренироваться в моей стране, а потом вернуться в Россию»,



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Спортсмены УГМК выиграли большинство медалей на первом в истории Свердловской области международном турнире по спортивному самбо среди мужчин – Кубке Урала «Содружество», который состоялся в Верхней Пышме. Участие в нем принимали сильнейшие самбисты из семи национальных сборных. Помимо российских борцов, на ковер вышли представители Таджикистана, Казахстана, Армении, Киргизии, Беларуси и Чили.Рене был единственным представителем команды Чили. Он рассказал, что вот уже три года приезжает в Россию для тренировок с Уали Куржевым. Рене является организатором клуба самбо в Чили, занимается распространением этого вида спорта у себя в стране.На церемонии открытия после красочного шоу к гостям и спортсменам обратились почетные гости турнира: министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков. Президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов подчеркнул, что турнир проходит в год 85-летия самбо и 100-летия министерства спорта РФ.Всего на ковер вышли почти 60 спортсменов. Наибольшее представительство у россиян — 27 человек, причем 17 из них – это хозяева соревнований, ребята из Клуба самбо УГМК. Вторая по численности делегация у Беларуси — 10 человек. Третий по количеству — семь человек — Кыргызстан. Медали были разыграны в семи весовых категориях: 58кг, 64кг, 71кг, 79кг, 88кг, 98кг, 98+кг.По итогам турнира общекомандные результаты такие. На первом месте по количеству медалей Россия – 19. Во всех семи категориях самбисты УГМК взяли золото, их коллеги по сборной добавили в общую копилку еще пять серебряных и семь бронзовых медалей. Кыргызстан занял второе место: у команды пять медалей, из них одна серебряная и четыре бронзовых.Команда Армении разместилась на третьем месте с двумя медалями – серебряной и бронзовой. У Беларуси — две бронзовых награды.