Уникальный международный турнир по самбо состоится в Свердловской области



Фото: пресс-служба УГМК





– рассказал президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов. «Эти соревнования мы приурочили к 85-летию самбо, которое будет отмечаться в этом году. Подобный международный турнир мы организуем в первый раз и надеемся, что он встретит интерес у зрителей и спортсменов, чтобы в дальнейшем продолжить традицию его проведения»,



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В пятницу, 7 июля, в Верхней Пышме во Дворце самбо и единоборств на проспекте Успенский, 2А пройдет первый в истории Свердловской области международный турнир по спортивному самбо среди мужчин – Кубок Урала «Содружество».Старт в соревнованиях планируют взять сильнейшие самбисты из семи национальных сборных команд. Кроме России это Таджикистан, Казахстан, Армения, Киргизия, Беларусь и Чили. Всего на ковер выйдут почти 60 спортсменов. Наибольшее представительство у россиян – 27 человек, причем 17 из них – это хозяева соревнований, ребята из КС УГМК (Верхняя Пышма). Вторая по численности делегация – у Беларуси, в Верхнюю Пышму приедут 10 человек. Третий по количеству – Кыргызстан, цвета его флага будут защищать семеро участников.Медали будут разыграны в семи весовых категориях спортивного самбо среди мужчин: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+кг.Программа соревнований:9:00-9:30 – Совещание судей;10:00 – Начало соревнования, предварительные встречи: мужчины весовой категории: 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ кг;16:00 – Церемония открытия;16:30 – Финальные поединки.Награждение победителей и призеров по окончанию соревнования. Вход свободный.