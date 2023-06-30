Екатеринбуржцы заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

С 23 июня по 2 июля в Подмосковье проходили первенство России по пулевой стрельбе и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Среди участников были и спортсмены екатеринбургской спортивной школы олимпийского резерва.Спортсмены из Екатеринбурга заняли призовые места в нескольких номинациях. Ученицы СШОР № 1 Анна Фарленкова, Софья Чадаева, Ника Прокопенко (воспитанницы Виктора Васильева и Станислава Глазырина) в командном зачете завоевали бронзу в упражнении МП-180М (пистолет малокалиберный, дистанция 25 метров).Ника Прокопенко вышла в финал и заняла пятое место в упражнении МП-60 (пистолет малокалиберный, дистанция 25 метров).Григорий Тарасов занял второе место в рамках Всероссийских соревнований в упражнении ПП-60 (пистолет пневматический, дистанция 10 метров, 60 выстрелов).