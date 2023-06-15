Команды УГМК впервые сделали золотой дубль в чемпионате России

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Мужская и женская команды УГМК выиграли чемпионат России по настольному теннису, плей-офф которого прошел в Сочи.Обе команды заняли первые места в регулярном чемпионате, поэтому в плей-офф начали выступление со стадии 1/2 финала. Полуфинальные и финальные матчи игрались из двух встреч.Ранее ни одному клубу не удавалось выигрывать чемпионат России одновременно и мужской, и женской командой.Женская команда в обоих матчах уверенно переиграла «МГФСО-Москву» со счетом 3:0, выйдя в финал на «Самарочку».Судьба золота практически решилась в первом же матче. Ольга Воробьева, Элизабет Абраамян и Яна Носкова идеально провели свои матчи, уступив соперницам всего один сет. Поэтому когда Элизабет Абраамян в своей встрече повела со счетом 2:0, дальнейший исход игры был уже не столь важен. Но и ее теперь уже двукратные чемпионки страны довели до победы - 3:2.Теннисисты УГМК в полуфинале встречались с одноклубниками из команды «УГМК-Элем». Обе встречи завершились со счетом 3:0. Для «Элема» и этот результат стал успехом - команда впервые выиграла бронзовые медали чемпионата.В финале УГМК уже по традиции ждал «Факел-Газпром» из Оренбурга.В первом матче Кирилл Скачков, Сюй Ченьхао и Томислав Пуцар пошли по стопам женской команды, и также выиграли его со счетом 3:0, имея чуть хуже разницу по сетам - девять выигранных против четырех проигранных.Во втором матче игру начали Кирилл Скачков и Квадри Аруна. Скачков сумел забрать только одну партию, легионер «Факела» выиграл 3:1.Следом к столу вышли Андрей Гачина и Александр Шибаев. Гачина повел со счетом 2:0, но затем отдал Шибаеву одну партию. В третьем сете игроки сравняли счет до 10:10. Решающее очко, а значит и чемпионство, выиграл Гачина.«Факел» скрасил поражение в премьер-лиге победой в матче - 3:2.Таким образом, сезон 2022-2023 завершился для Клуба настольного тенниса УГМК с тремя кубками - двумя золотыми и одним бронзовым.