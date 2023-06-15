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Международный горный марафон перенесли в Свердловской области
Спорт
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области перенесли международный горный марафон «Конжак-2023». Соревнования пройдут не 1 июля, как планировалось изначально, а 29 июля.
В группе марафона во «ВКонтакте» сообщается, что мероприятие перенесли в связи с лесными пожарами и введением особого противопожарного режима.
Как сообщили организаторы, марафон пройдет 29 июля «при условии, что будет отменен особый противопожарный режим». Информацию об изменении даты одобрили в Центре спортивных мероприятий региона. Письмо о внесении изменений также отправлено министру физической культуры и спорта Свердловской области Леониду Рапопорту.
Напомним, что ежегодно горный марафон «Конжак» проводится в первую субботу июля возле Карпинска.
Ранее мы писали, что особый противопожарный режим, введенный в Свердловской области с 15 апреля, продлен до 6 июля.
В группе марафона во «ВКонтакте» сообщается, что мероприятие перенесли в связи с лесными пожарами и введением особого противопожарного режима.
Как сообщили организаторы, марафон пройдет 29 июля «при условии, что будет отменен особый противопожарный режим». Информацию об изменении даты одобрили в Центре спортивных мероприятий региона. Письмо о внесении изменений также отправлено министру физической культуры и спорта Свердловской области Леониду Рапопорту.
Напомним, что ежегодно горный марафон «Конжак» проводится в первую субботу июля возле Карпинска.
Ранее мы писали, что особый противопожарный режим, введенный в Свердловской области с 15 апреля, продлен до 6 июля.
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