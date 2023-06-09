К новому учебному году в Нижнем Тагиле оборудуют три школьных спортзала для самбо



Фото: проект «Зa самбо»

«Администрация города активно поддерживает инициативы, направленные на формирование здорового образа жизни, содействие развитию спорта, воспитанию нашего подрастающего поколения. Самооборона без оружия – это наш национальный вид спорта, поэтому мы будем и дальше его развивать, выращивая лучших спортсменов», – отметил Владислав Пинаев.



Фото: проект «Зa самбо»





– добавил Алексей Свалов. «В рамках реализации федерального партийного проекта «Зa самбо» мы брали на себя обязательства оборудовать залы для занятий самой народной борьбой в Нижнем Тагиле. Сегодня мы готовы отчитаться, что держим своё слово. Это далеко не первое приобретение и наше общее достижение, уверен, что впереди еще будет много новой и интересной работы»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Нижний Тагил доставлен спортивный инвентарь для занятий самбо, который был закуплен для трех городских средних образовательных учреждений: спортивной школы №2 в Дзержинском районе, Православной гимназии №11 и новой школы №100 на Гальянке. Об этом сообщает в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Свердловской области и координатор федерального партийного проекта «Зa самбо» в регионе Алексей Свалов, который вместе с главой города Владиславом Пинаевым «провел приемку» спортивного оборудования.Напомним, что Федеральный проект «Зa самбо» реализуется в Свердловской области с осени прошлого года. За этот период к нему подключилось пять вузов: Уральский государственный горный университет, Технический Университет УГМК, Екатеринбургская духовная семинария, Российский государственный профессионально-педагогический университет, Уральский государственный университет путей сообщения; открыта секция адаптивного самбо в школе-интернате имени С.А. Мартиросяна для воспитанников с нарушением зрения; закуплена спортивная форма для городских и сельских спортивных клубов; проведен целый перечень общественно-спортивных мероприятий регионального и федерального уровней.