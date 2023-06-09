Всероссийские соревнования по BMX-фристайлу проходят в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в скейт-парке возле КРК «Уралец» 14 и 15 июня проходят всероссийские соревнования по BMX-фристайлу. 16 июня там же состоится чемпионат «Кубок Екатеринбурга RCC Extreme».Как сообщили в пресс-службе мэрии, состязания проходят в пяти дисциплинах: самокат стрит, самокат парк, BMX стрит, BMX парк и скейтборд стрит. На соревнованиях выступают мастера трюковой езды на велосипедах, в том числе члены сборных России и регионов, а также Беларуси. В Екатеринбурге они проходят этап квалификации.На кубке Екатеринбурга за звание сильнейшего будут бороться местные атлеты старше шести лет. Победители соревнований смогут получить звание мастера спорта в своей дисциплине.Жители Екатеринбурга могут подать заявку на участие в городских состязаниях. График соревнования такой:- регистрация спортсменов и раскатка (в 16:00);- квалификация в возрастных группах и дисциплинах (в 17:00);- награждение победителей (в 20:00).Кроме того, 15 июня в скейт-парке возле КРК «Уралец» пройдут открытые тренировки профессиональных спортсменов. Понаблюдать за ними смогут все желающие.